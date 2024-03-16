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越南外交部常务副部长阮明宇：越南高度重视与各国携手共同应对气候变化
越南外交部常务副部长阮明宇在在会议开幕式上表示，越南是一个容易遭受气候变化影响的国家。因此，越南高度重视与各国和国际组织的合作，共同应对环境挑战和气候变化。
阮明宇副部长强调，此次研讨会是区域专家深入讨论，提出构想，整合论据，保证国家在应对气候变化的利益，回答了国际法院提出的咨询意见，从而考虑各国适当参与咨询意见程序的可能性的良好机会。研讨会还创建平台，促进区域法律专家在处理全球性问题的合作，有助于形成一个共同应对气候变化的合作网络。
越南外交部常务副部长阮明宇在研讨会上发表讲话。图自越通社
越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使表示，越南积极推动并参与国际法院咨询意见程序，证明越南是国际社会负责人的一员，赢得了发展中国家的支持。国际法院取得的进展也表明了国际社会尊重越南在气候变化问题上的作用和贡献，其中包括越南最近在国际论坛上做出的坚定承诺。
黄江大使指出，越南是受气候变化影响最严重的国家之一。 因此，近年来，越南在这一领域一直奋战在国际社会前线，开展国际合作，制定和实施应对气候变化行动。越南因作为首批加入促进决议核心小组的国家之一而感到骄傲。（完）