越南外交部常务副部长阮明宇：苏林总书记访问朝鲜是重要的里程碑

应朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩邀请，越共中央总书记苏林将于2025年10月9日至11日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问，并出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动。

访问前夕，越南外交部常务副部长阮明宇就此次访问的意义与重要性接受媒体采访。

阮明宇表示，此次访问具有特殊意义，既是苏林同志就任越南共产党中央委员会总书记后首次访朝，也是时隔18年越南共产党中央委员会总书记首次对朝鲜进行国事访问。

此次访问恰逢两国隆重庆祝建交75周年（1950-2025）暨“2025越朝友好年”，生动体现两党两国对越朝传统友好关系的高度重视。本次访问具有三大重要意义：

首先，此次访问再次彰显越南始终重视与传统友好国家关系的一贯外交路线。朝鲜是世界上最早与越南建立外交关系的国家之一（1950年）。越朝关系是由胡志明主席、金日成主席及两国历代领导人精心培育的传统友好关系。在民族解放斗争中，朝鲜始终与越南并肩作战、倾力相助。越南也始终在朝鲜困难时期予以坚定支持。

其次，此次访问为两党两国最高领导人提供重要契机，就继承和弘扬两党两国传统友好关系的战略方向进行交流并达成共识，在新阶段加强符合国际相关规范、顺应两国民众期盼的双边合作，特别是在医疗卫生、文化体育、民间交流、农业合作等领域。

其三，作为国际社会积极负责任的成员，越南通过此次访问继续展现对维护朝鲜半岛、地区乃至世界和平稳定、发展合作的趋势、努力与贡献的一贯支持。

凭借75年越朝传统友好关系，阮明宇坚信苏林总书记率越南高级代表团的此次国事访问将成为重要里程碑，进一步提升两党两国合作实效，顺应两国民众期待，同时为地区与世界和平稳定、合作发展作出贡献。

关于越朝关系近况及对苏林总书记此访的期待，阮明宇表示，近年来尽管受国际地区客观困难影响，但凭借悠久的传统友好基础及双方持续的合作意愿，越朝关系持续稳健发展，取得诸多显著成果。

第一，双方保持各级别代表团交流，其中2019年3月朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩对越南进行的正式友好访问尤为突出。期间两国高层及各层级领导人通过贺电等灵活方式保持接触，进一步巩固了双方友好情谊与政治互信。

第二，双方签署了文化、卫生、民用航运、司法互助、投资促进保护、避免双重征税等领域多项双边合作协定；维持外交部副部长级政治磋商、政府间经济贸易科学技术合作委员会等对话合作机制，这些合作既符合各自需求，也遵循国际规范。

第三，文化合作与民间交流成为两国关系亮点，通过艺术团互访、体育交流、春季艺术节、平壤国际电影节等多形式开展。民间组织交流持续拓展，特别是在建交75周年框架下开展的"2025越朝友好年"活动，让两国民众特别是青年一代更深刻理解两党两国和人民之间的传统友好关系。

基于上述丰硕合作成果与双方诚意努力，阮明宇强调，我们相信此历史性访问将为两国关系创造新成果。这也是双方就共同关心的国际地区形势进行实质、真诚、坦率交流的重要契机，共同为促进朝鲜半岛、地区及世界的对话、维护和平、合作发展作出负责任的建设性贡献。（完）