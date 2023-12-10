越南外交部常务副部长阮明宇：期待越中关系的“新定位”

应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人将于2023年12月12日至13日对越南社会主义共和国进行国事访问。

值此访问之际，越南外交部常务副部长阮明宇就访问相关内容接受媒体的采访。

阮明宇副部长表示，自2008年越中双方建立全面战略合作伙伴关系以来，两党两国关系在所有领域不断走向深入并取得实质、牢固和全面的发展。

政治关系强劲发展，高层和各级别代表团互访与接触频繁。许多高层访问成为了两国关系的重要里程碑，最近一次是越共中央总书记阮富仲于2022年10月对中国进行的历史性访问。

双方经贸投资合作日益深化。中国连续20年成为越南第一大贸易伙伴，目前越南是中国在东盟第一大贸易伙伴、全球第四大贸易伙伴国（仅次于美国、日本、韩国）。2023年，中国在对越南投资的国家和地区中已上升至第四位、中国全球第四大贸易伙伴（仅次于美国、日本、韩国）。2023年，中国在对越南投资的国家和地区中的排名已升至第四位。

双方民间交流和地方间合作十分活跃，并取得许多务实成果。截至目前，越南近60个省市与中国各方建立了友好合作关系。

另外，双方在建设越中和平友好合作陆地边界线方面取得诸多成果，为双方边境地区经济社会发展做出了贡献。

双方还努力进行谈判、加强合作，与有关各方一道，根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法规定进行管控分歧，为确保东海和地区和平稳定作出贡献。

对于习近平主席此次访越的期待，阮明宇副部长表示，此访将成为越中关系新的历史里程碑。 他认为越中双方对此次访问寄予厚望的有三点。

其一，对越中关系“新定位”、“新高度”的期待。 两党两国领导人将在建立全面战略合作伙伴关系15年来的重要成果基础上，朝着更加可持续、实质性和有效性的方向，进一步深化两国关系长远未来的合作框架，为地区和世界和平、稳定、合作做出贡献。

其二，对所有领域务实合作成果的期待。 两党两国领导人将确定加强各领域务实合作的大方向、重点和具体举措，并符合双方利益。

其三，对此次访问向各部委、行业和各界人士的溢出效应的期待。 此次访问以及阮富仲总书记的访问将继续为各部委、行业、地方和人民继续保持和发展现有关系注入强劲动力，为双边关系发展奠定坚实良好的社会基础。（完）