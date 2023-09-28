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越南外交部常务副部长阮明宇同中国外交部部长助理农融举行会谈

9月27日，越南外交部常务副部长、越中双边合作指导委员会越方秘书长阮明宇在外交部总部同中国外交部部长助理、中越双边合作指导委员会中方秘书长农融举行会谈。
会谈上，双方对越中关系特别是在越共中央总书记阮富仲2022年10月对中国进行正式访问之后呈现出积极发展态势给予好评；一致同意继续推动落实各项高层共识，为越中双边合作指导委员会第15次会议做好准备；推动两国之间各个领域合作关系走向纵深并迈出新步伐等。

阮明宇提议，双方密切配合有效举行高层和各级交流与接触活动；提议中国继续扩大从越南进口农产品、水产品等各种商品力度；尽快批准进口越南部分水果；确保通关顺畅；准许越南增开驻华贸易促进办公室；加强交通基础设施互联互通等。

农融强调，中国重视越南提出的合作内容，愿与越南密切配合加强高层接触与交流；将各种合作与交流机制恢复到疫情前的水平，同时促进各个领域合作关系走深走实。

关于边境与领土问题，双方一致同意认真落实高层共识，管控好分歧，维护海上和平稳定等。阮明宇提议双方认真落实两国高层领导所达成的共识，恪守国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）；尊重彼此的合法权益；不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动等。（完）
 

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越南国会主席王廷惠会见古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯

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9月27日下午，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠会见了来访的古巴共产党中央政治局委员、全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）。当天，两位领导出席了为促进两国国会乃至两国关系作出重要贡献的越南历届国会领导人的古巴国家最高荣誉勋章授勋仪式。
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