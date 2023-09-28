越南外交部常务副部长阮明宇同中国外交部部长助理农融举行会谈

会谈上，双方对越中关系特别是在越共中央总书记阮富仲2022年10月对中国进行正式访问之后呈现出积极发展态势给予好评；一致同意继续推动落实各项高层共识，为越中双边合作指导委员会第15次会议做好准备；推动两国之间各个领域合作关系走向纵深并迈出新步伐等。



阮明宇提议，双方密切配合有效举行高层和各级交流与接触活动；提议中国继续扩大从越南进口农产品、水产品等各种商品力度；尽快批准进口越南部分水果；确保通关顺畅；准许越南增开驻华贸易促进办公室；加强交通基础设施互联互通等。



农融强调，中国重视越南提出的合作内容，愿与越南密切配合加强高层接触与交流；将各种合作与交流机制恢复到疫情前的水平，同时促进各个领域合作关系走深走实。



关于边境与领土问题，双方一致同意认真落实高层共识，管控好分歧，维护海上和平稳定等。阮明宇提议双方认真落实两国高层领导所达成的共识，恪守国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）；尊重彼此的合法权益；不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动等。（完）