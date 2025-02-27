越南外交部常务副部长阮明宇与中国外交部副部长举行会谈

2月26日，越南外交部常务副部长、越中双边合作指导委员会越方秘书长阮明宇在外交部总部与正在对越南进行工作访问并出席2025年东盟未来论坛的中国外交部副部长、中越双边合作指导委员会中方秘书长孙卫东举行会谈。

双方在友好、开放和互信的气氛中，就过去两党两国关系积极、稳定发展态势及其所取得的重要成果开展全面深入交流和予以高度评价。

双方共同强调了两国政府之间最高级别的交流与合作机制——越中双边合作指导委员会的重要作用，该委员会负责协调和推动各领域合作关系的全面发展。双方还就一些具体方向和措施进行了实质性交流，以继续按照高层领导人的共识精神推动两党两国关系发展。

越南外交部常务副部长阮明宇建议，两国外交部继续推动战略交流和高层定期接触；有效开展两国政府、国会、祖国阵线之间的交流与合作机制，鼓励各级、各部门、各地方扩大交流与合作；深化务实合作，其中优先推动连接两国的标准轨距铁路线路（包括老街-河内-海防、谅山-河内、芒街-下龙-海防等路线），使铁路合作成为新的增长极和双边关系的新象征。阮明宇建议中方继续向越南农产品开放市场，并提出促进投资、金融、旅游、科技、教育、文化体育等领域合作的措施，建议双方保持配合举办好两国建交75周年纪念活动和2025年越中人文交流年活动。

中国外交部副部长孙卫东表示重视越方提出的合作建议，将继续扩大对包括越南农产品在内的商品进口力度；鼓励企业扩大投资，积极与越南有关部门协调解决一些合作项目中存在的问题。孙卫东建议，双方加快中国给予越南援助资金的关于医疗卫生、教育、改善民生的项目实施进度等；继续在多边机制中加强协调。

关于边界领土问题，双方高度评价在边界管理和保护以及推动边境地区经济社会发展方面的合作成果；一致同意继续根据三个陆地边界法律文件和相关协议，协调管理和保护两国边界，加快升级和新设一些对接口岸；建设和平、稳定、合作与发展的越中边界线；严格执行高层共识，妥善管控分歧，维护海上和平与稳定。

阮明宇强调，越南坚持在符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的基础上，通过和平方式处理东海分歧和争端；建议双方保持海上问题经常性谈判和交流机制，以及妥善处理渔民渔船问题。（完）