越南外交部副部长：新形势下动员和调动海外越南侨胞的资源

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮女士在新闻发布会上致开幕词时表示， 2023年外交工作，包括海外越南人侨胞工作，在党 、国家、政府、议会、人民等各外交渠道和从中央到地方各级政府都得到全面展开与部署。



越南领导人在各项外事活动中一直花时间会见所在国的越南人代表，体现了越南领导人对海外越南人的责任和感情；同时要求各国领导人重视、支持，并为当地越南人生活、学习、工作创造良好条件，使其能够一边为所在国的发展，一边为越南祖国家乡的发展作出贡献。海外越南人是越南与各国友好关系的重要桥梁。



目前，海外越南人群体约有600万人，分布在世界130个国家和地区，其中80%以上是发达国家。近年来，出国留学、工作、结婚、投资的越南人数量持续增加。



黎氏秋姮副部长表示，海外越南人工作包括两个一直相辅相成的要素与任务，那就是动员和调动。海外越南人的资源非常庞大，因此要动员和调动必须通过多种不同的方式来实施。越南外交部副部长黎氏秋姮女士强调，不光是动员和调动海外越南人为国家的发展贡献财力和智力创造条件，而且需要帮助海外越南人在所在国发挥越来越重要的作用与地位和加强其在当地的法律地位。



除此之外，还要出台支持和动员海外越南人群体维护、保存越南民族的传统文化，特别是越南语的指导方针和政策。黎氏秋姮副部长认为，海外越南人群体的“软实力”体现在海外越南人在所在国的地位不断得到提升，以及文化活动和积极推动国内外联系的各项活动。软实力代表着越南民族大团结与和谐的精神，促进民族综合实力不断提升。



越南外交部副部长黎氏秋姮女士还介绍，预计2024年“家乡之春”活动将于2024年2月1日至2日（即癸卯年12月22日至23日）在胡志明市举行。这是海外越南侨胞一年一度的活动，越南党和国家领导人以及前领导人、外交部、中央和地方各部委和行业领导代表将出席活动。（完）