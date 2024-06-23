越南外交部副部长黎氏秋恒会见土库曼斯坦和冰岛驻越大使

6月21日下午，越南外交部副部长黎氏秋恒会见土库曼斯坦驻越大使帕拉哈特·杜尔季耶夫（Parakhat Durdyev）和冰岛驻越大使易卜雷（Thórir Ibsen）。

会见土库曼斯坦驻越大使帕拉哈特·杜尔季耶夫时，越南外交部副部长黎氏秋恒强调，越南一向重视与土库曼斯坦的传统友好合作关系。

黎氏秋恒建议双方继续促进与加强各级代表团在双边和多边框架内的交流与接触，加强互信和互相理解，为加强两国在经济、旅游、教育培训和能源等领域的合作作出贡献。她希望两国外交部和帕拉哈特·杜尔季耶夫大使发挥其在支持两国各部门、地方和企业有效合作的作用。另外，双方可以谈判与签署两国持外交、公务护照互免签证协定。

黎氏秋恒强调，越南外交部和有关机关将为帕拉哈特·杜尔季耶夫大使完成在越南的任务，并相信他将为推动两国关系更加发展创造便利条件。帕拉哈特·杜尔季耶夫大使强调，他继续建议土库曼斯坦外交部和政府加强两国在贸易、投资、信息技术、农业、油气、旅游、教育培训等具有优势和需求领域的合作。

帕拉哈特·杜尔季耶夫大使强调，土库曼斯坦重视与越南的合作，愿意作为越南与该地区其他国家发展关系的桥梁，希望促进各级代表团的互访，维持两国外交部的有效合作，在多边论坛上互相支持与配合，加强培训合作，考虑签署两国持外交、公务护照互免签证协定。