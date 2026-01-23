越南外交部副部长黎氏秋姮同马耳他外交与旅游部常务副部长举行会谈

黎氏秋姮副部长对在越南正值举行越南共产党第十四次全国代表大会之际再次会见库塔贾尔副部长表示高兴，并指出此访具有重要意义，有助于继续落实双方在2025年9月马耳他会晤期间达成的合作共识，同时为两国在双边和多边层面开辟新的合作机遇。

库塔贾尔副部长对越南共产党第十四次全国代表大会表示祝贺，对越南面向2030年和2045年两个重要时间节点所确立的长远发展愿景和战略目标表示钦佩。他表示，马耳他各界对同越南合作的兴趣不断上升，愿在今后一个时期同越方持续拓展务实合作。

双方一致同意加强各层级特别是高层及两国外交部之间的交流与接触，充分发挥外交部门在推动各部委、地方之间对接合作中的桥梁作用。

在经贸和投资合作方面，黎氏秋姮副部长建议马方继续发挥欧盟成员国优势，推动尚未批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国尽早完成批准，并支持欧盟委员会尽快解除对越南水产品的“IUU黄牌”措施。

库塔贾尔副部长表示，马耳他希望在航运、船员培训、医药、半导体、教育、旅游等优势领域加强同越南的贸易、投资与合作，并愿协调组织企业代表团赴越考察合作机遇。

双方欢迎两国外交部建立政治磋商机制，一致同意推动教育培训、民间交往和旅游合作，发挥桥梁作用，促进马耳他同东南亚地区以及越南、东盟同欧盟之间的合作。双方重申在国际和地区论坛上相互支持，重申对《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》的承诺。

在东海问题上，双方强调维护地区和平、稳定与安全以及航行和飞越自由的重要性。

访问期间，马耳他外交与旅游部常务副部长还同越南外交学院领导班子举行工作会谈，并同外交学院学生进行交流。（完）