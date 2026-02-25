越南外交部副部长黎氏秋姮会见里士满公爵夫妇

2月24日，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了来访的第十一代里士满公爵查尔斯·亨利·戈登·伦诺克斯（Charles Henry Gordon Lennox）和夫人。



黎氏秋姮感谢查尔斯·亨利·戈登·伦诺克斯夫妇密切配合，为越共中央总书记苏林于2025年10月对大不列颠及北爱尔兰联合王国进行正式访问取得成功作出贡献。她同时高度评价查尔斯·亨利·戈登·伦诺克斯在英国文化和历史象征——古德伍德庄园的遗产价值保护和弘扬方面的作用，以及赞扬其积极参与慈善和社区活动。



黎氏秋姮肯定，越南始终重视发展越英两国关系以及英国的全球作用；高度评价两国在贸易投资、金融、教育培训、改革创新、能源、适应气候变化等领域的合作。她同时强调，随着2025年10月苏林总书记访英期间双方建立全面战略伙伴关系框架，两国关系已取得强劲发展；双边贸易额创历史新高，今年可实现100亿美元的目标；英国是越南在欧洲的第三大出口市场，越南是英国在东盟的第二大贸易伙伴。



里士满公爵和夫人感谢越方的隆重和周到接待，并对越南经济社会发展成就以及越南今后几年实现国家两位数增长的决心印象深刻。他同时评价，两国合作在经贸投资、教育培训、科学技术、文化体育、旅游等多个领域正积极进展。



越南外交部副部长黎氏秋姮与里士满公爵交谈。图自越通社

里士满公爵表示，访越期间，他将走访广宁、海防、顺化、岘港、胡志明市等地方，参观并与Vinfast、FPT集团等一些大型企业座谈；同时希望，推动与越南在绘画、艺术表演、足球、汽车、摩托车赛展演等方面的文化交流活动。查尔斯·亨利·戈登·伦诺克斯还分享了组织方程式赛事的经验，并认为这将成为重要的国际商业对接机会。



双方就两国企业界对接潜力巨大达成共识，并认为，双方应配合加强文化、教育、体育和慈善交流，视其为增进两国相互理解与信任的重要基石。（完）