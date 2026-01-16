越南外交部副部长黎氏秋姮会见俄罗斯驻越南大使

黎氏秋姮表示，越南一贯高度重视同俄罗斯联邦的传统友好关系和全面战略伙伴关系，始终将俄罗斯视为最重要的合作伙伴之一。她指出，2025年越俄双边合作取得积极进展，高度评价两国有关部门所付出的努力和取得的成果。她希望双方继续密切协调、加大推进力度，进一步提升2026年双边合作成效。

别兹杰特科高度评价越南在地区和国际事务中不断提升的地位和作用。他重申，俄方将继续同越方保持密切沟通与协调，推动双边合作向更深层次、更高质量和更加可持续的方向发展。

别兹杰特科表示，俄方高度关注即将召开的越南共产党第十四次全国代表大会，充分认识大会的重要意义，坚信大会将作出具有战略性的重要决策和发展方向，引领越南在新时代实现更加强劲的发展，并预祝大会取得圆满成功。

在坦诚、互信的气氛中，双方回顾了2025年双边合作情况，评估在重点合作领域取得的成果，就合作中存在的问题交换意见，并一致同意加强协调、妥善处理相关事项，为持续深化双边合作创造有利条件。

在此基础上，双方就2026年合作重点和方向深入交换意见，同意加强各级代表团互访，推动落实已签署的各项协议和承诺，不断推动越南—俄罗斯联邦全面战略伙伴关系取得更加务实、高效的发展成果。（完）