越南外交部副部长阮明姮访问中国广西壮族自治区

在南宁，阮明姮会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任刘宁，并与自治区党委常委、自治区常务副主席许永锞共同主持了关于推动越南与广西地方外事与旅游合作的座谈会。

在柳州，阮明姮会见了广西壮族自治区副主席兼柳州市委书记谭丕创，并参观了 胡志明主席旧居。此外，代表团还与崇左市领导会面，参观了越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区。

双方一致认为，两国全面战略合作伙伴关系正处于快速发展阶段，特别是近期两国高层互访取得了重要成果，为全面合作奠定了坚实基础。

刘宁和广西其他领导人表示，此次访问以及第七次友好交流活动已成为广西与越南地方间友好合作关系的典范，为两国关系的发展作出了积极的贡献。

阮明姮强调，发展对华长期可持续稳定关系是越南的一贯政策、客观要求、战略选择和首要优先。

广西在双边合作中具有特殊重要性。她指出，广西与越南接壤，是中央政府指定实施越中多项重点合作项目的地区。

阮明姮建议双方进一步促进两国多个领域的交流合作，实现互利共赢。越方为各地进一步加强同广西的友好交往和互利合作创造有利条件。继续促进广西与广宁、谅山、高平、河江务实合作，越南欢迎并支持广西扩大与越南其他地方的友好交往和互利合作。

同时，阮明姮建议双方要加强代表团互访；用好现有合作机制；促进各渠道的交流合作，特别是地方间合作；加强人文交流，特别是青年一代的交流；推进交通互联互通；推动贸易、投资、旅游等领域务实合作，有效运营板约-德天瀑布跨境旅游区；为越南农产品进口广西并到达中国各地创造有利条件；继续在陆地边境管理上保持密切配合。

刘宁表示，将创造一切有利条件，加强广西与越南各地的合作，促进人文特别是青年一代交流；加强旅游投资和贸易合作，特别是新兴领域贸易和投资合作；促进交通互联互通，特别是谅山-河内和芒街-下龙-海防两条标准轨距铁路的连接；推动陆路口岸通关便利化，特别是试点开展谅山与广西的智慧口岸模式；推动旅游合作，特别是板约-德善瀑布跨境旅游区和北海-下龙旅游运输线合作。

*在会见广西壮族自治区副主席兼柳州市委书记谭丕创时，阮明姮建议柳州市加大投资力度，扩大与越南各地的旅游贸易；对柳州市党委、政府和人民精心保护胡志明主席遗址表示感谢。

柳州市领导表示将继续保存好与胡志明主席有关的文物。这体现了柳州市乃至广西政府和人民对胡志明主席以及越南和越南人民的感情，并强调将组织两国青年访问胡志明主席旧居，从而更好地了解越中友谊，为越中友谊万古长青作出贡献。

*在越南与广西地方外事和旅游合作的座谈会上，越南各地和广西代表深入探讨了越南与广西的潜力和优势，并提出了未来合作的具体方向。特别是，2025年被两国高层领导人定为“越中人文交流年”。阮明姮建议，双方在越中建交75周年之际共同举办一系列庆祝活动，旨在提高地方间各领域合作的成效，包括促进代表团互访和旅游合作。

广西领导人高度评价越南驻南宁总领事馆，特别是总领事杜南忠的作用。刘宁书记向杜南忠授予“广西荣誉公民”称号，表彰其为促进两国互利合作所作出的贡献。（完）