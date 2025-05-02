越南外交部副部长阮明姮出席2025年经合组织东南亚区域论坛

越南外交部副部长阮明姮与5月2日出席在泰国曼谷举行的2025年经济合作与发展组织（OECD）东南亚区域论坛。此次论坛主题为“OECD与东南亚：迈向共同繁荣的伙伴关系”。



在论坛开幕式上，阮明姮以2022-2025年OECD东南亚项目（SEARP）共同主席身份发言时指出，当前国际和地区局势复杂多变、不确定性上升，对多边主义、全球化及各国经济社会发展产生深远影响。她强调，东南亚与OECD的伙伴关系，特别是以SEARP项目为核心的合作，取得了积极成果，为推动经济改革、区域一体化以及可持续、包容性发展作出重要贡献。



阮明姮就今后双方合作方向提出三项建议。第一，SEARP项目应着力支持东南亚国家推进经济改革进程，促进数字化转型、绿色转型、创新、科技等新增长动能，通过开展研究、政策建议及针对各国特点的能力建设项目，朝着OECD的治理标准迈进。



第二，应为推动东南亚国家与OECD深化合作创造更多机会，共同构建公平、透明、高效并面向未来的全球治理体系。



第三，推动双向对接，拉近东南亚与OECD之间的距离，通过务实对话增进互信和理解，鼓励东南亚国家在结合本国实际情况和执行能力的基础上，逐步采纳OECD治理标准，为本地区部分国家加入OECD奠定基础。

在论坛框架内，阮明姮还与OECD秘书长马蒂亚斯·科尔曼（Mathias Cormann）、澳大利亚外交与贸易部第一副部长助理罗宾·穆迪（Robyn Mudie）、日本驻OECD代表团团长清水淳（Jun Shimmi）大使举行双边会晤。



此前，在与OECD合作框架下，从2025年4月29日至5月1日，越南外交部副部长阮明姮率团在巴黎OECD总部出席《越南经济报告》磋商会议，越南国家银行副行长范清河与财政部、农业与环境部、工贸部和政府监察署等部门领导代表通过线上方式出席会议。



在磋商会议上发言时，阮明姮强调，与OECD合作编制《2025年越南经济报告》，以及2025年多维度评估报告、外国直接投资（FDI）质量审查报告等，是越南与OECD伙伴关系日益务实、深入发展的生动体现。



阮明姮介绍越南未来的发展方向与优先事项时强调，《2025年越南经济报告》应紧密贴合越南的发展实际，制定切实可行的路线图，包括坚定实现2025年经济增长8%以上的目标，并在后续阶段实现两位数增长；大力推进体制、基础设施、人才三大战略突破；力争实现科技、创新与数字化转型突破发展；推动民营经济成为国家经济最重要的动力；进一步深度融入国际一体化进程等。



OECD各成员国高度评价越南在经济社会发展方面取得的成就，看好越南未来的发展潜力及吸引投资能力；就全球经济格局深刻变化背景下越南的发展实际提出诸多务实、切合实际的政策建议。（完）