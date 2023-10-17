越南外交部副部长阮明姮会见中国重庆市政府副市长张国智

10月16日，越南外交部副部长阮明姮在外交部总部会见了中国重庆市政府副市长张国智。

会见中，阮明姮强调，越南始终重视越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系，确定这是越南独立、自主、多边化、多样化对外政策中的第一优先。她同时对重庆市为维护两国友谊，保存胡志明主席在重庆从事革命活动期间各处遗迹等做出的贡献。

张国智向阮明姮介绍了该市经济社会发展情况，提出进一步促进重庆市与越南合作的建议；建议双方维持高级和各级代表团互访；对越南关于提高重庆至越南双向货运能力的建议表示赞同。张国智建议越南关注协助重庆市企业在越南顺利开展各项投资兴业活动；欢迎越南参加中国西部国际贸易投资洽谈会和在重庆市举行的各项国际展览会；希望双方进一步推动民间交流、旅游和教育合作等。

阮明姮强调了加强重庆市与越南各部门、地方之间的交流和代表团互访的邀请，希望重庆在经济社会发展，尤其是制造业和城市管理等领域与越南进行经验交流。她同时建议双方推进经贸合作，其中希望重庆进口更多越南优质农产品和水产品，协调配合有效开发从重庆前往欧洲各国的联运铁路线，为越南货物出口到第三国创造便利条件。

阮明姮建议重庆配合，让越南尽早在重庆开设总领事馆；一致同意进一步加强在文化、民间交流和旅游等领域的合作，其中包括建议为开通越南各地方至重庆的新航线创造便利条件。（完）