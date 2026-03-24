越南外交部副部长邓黄江会见英国驻越大使伊恩·弗鲁

2026年3月24日下午，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在河内会见了英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew），双方就东盟与英国合作及越英双边关系交换了意见。

会见中，邓黄江副部长与伊恩·弗鲁大使共同回顾了近期东盟与英国关系取得的积极进展，特别是《2022-2026年东盟与英国行动计划》的执行率已达98.9%。双方强调，今年将纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021-2026年），为在新阶段推动双方合作迈向新高度注入新动力。

邓黄江重申，越南作为2024-2027年阶段东盟与英国关系协调国，将继续与英方紧密配合，指引东盟与英国关系朝着强劲、全面、长期、战略方向发展，以符合双方合作需求并适应新形势要求。越南也正积极协调推动制定《2027-2031年东盟—英国行动计划》，将重点放在经济、金融、绿色转型、可持续发展、应对气候变化、创新及海洋合作等优先领域上。

关于越英双边关系，邓黄江高度评价英方在支持越南建立国际金融中心及推动各领域合作方面所给予的支持；并建议英方积极分享在清洁能源转型领域的经验。

伊恩·弗鲁大使高度评价越南在东盟与英国关系中的协调作用，以及越南在东盟及国际舞台上日益积极主动的角色，特别是在参与处理地区和全球性问题方面所作出的贡献。伊恩·弗鲁大使强调，愿与越方密切配合，推动落实双方所确定的优先合作领域。（完）