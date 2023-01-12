越南外交部副部长范光效：海内外越南人资源——行稳致远的力量

值此机会，越南外交部副部长、国家海外越南人委员会主任范光效撰写了题为“海内外越南人——行稳致远的力量”的文章。越通社谨向读者介绍文章的主要内容。文章明确指出，海外越南人社群在任何情况下都始终与祖国相伴，形成一股强大的凝聚力，助力越南在风雨中强劲发展。在民族解放和祖国统一的事业中，海外同胞为祖国作出了巨大的贡献。在国家建设、保卫和发展事业中，海外同胞始终投身于民族的大团结事业中，为祖国贡献智力、财力、人力和软实力。海外越南人是促进越南深度融入国际社会、促进合作、深化越南与各国、国际组织和伙伴关系的极其重要的因素，为提升越南在国际舞台上的地位和作用作出了重要的贡献。海外侨胞还为保卫国家领土主权和民族独立事业做出了重要贡献，如成立长沙-黄沙俱乐部，举办有关越南东海主权的系列见面会、座谈会、研讨会等。这些活动都有助于加强国际社会对越南的正确了解，进而对越南给予更多的支持。文章认为，旅居130多个国家和地区的数百万海外越南侨胞是越南风土人情的守护者和宣传者，为提升越南“软实力”做出了贡献。海外越南侨胞在各领域的贡献为国家发展发挥了积极的作用。越南国际化进程不断加快。在此背景下，海外侨胞是国家发展不可或缺的参与者。文章强调，国家始终铭记海外侨胞的贡献。越南正迎来实现跨越式发展的新机遇、新格局。相信海外侨胞将秉承爱国主义传统和民族大团结精神，为建国卫国事业作出实实在在的贡献。（完）