越南外交部副部长杜雄越：东盟——新期待和希望的目的地

越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席2024年11月8日至10月11日在老挝万象举行的第44届和第45届东盟峰会及相关峰会。

越南外交部副部长、东盟高官会（SOM ASEAN）越南代表团团长杜雄越就即将举行的东盟峰会和越南的参与接受媒体采访。

对于范明政总理出席峰会的意义和重要性，杜雄越副部长表示，峰会的主题为“东盟：促进互联互通和韧性”，各国领导人将重点关注与东盟和地区密切相关的战略问题，推动更深层次、更广领域的对话与合作、密切联系，共同抓住机遇、战胜挑战。由范明政总理率领的越南代表团将本着为共同成功作出贡献的精神出席峰会，并传达有关东盟及其未来的许多重要信息。

首先是东盟合作方向。东盟数字经济框架协议、东盟电网框架协议、供应链互联合作等多项框架正在积极商谈。当前重要的任务是推动上述协议和计划落地见效，充分发挥这些框架带来的潜力和机遇。因此， 朝着绿色、数字、可持续方向推动潜在领域的合作将成为东盟会议以及东盟与伙伴各场会议的首要任务。 其二，塑造东盟未来。面对快速、强劲、深刻变化的时代潮流，东盟新发展战略有望朝着创新、创造、行动的方向加强区域合作和互联互通，把握好机会，主动应对挑战，发挥其在地区的引领作用，将承诺转化为行动。

其三，东盟要对自身的作用进行定位。凭借近60年所取得的成就，东盟拥有充足能力更深入、更有效地参与全球问题并做出贡献。

对于越南近年来为东盟合作所做出的贡献和对老挝主席国筹备本次峰会所提供的支持，杜雄越副部长表示，近30年来，越南一直是东盟负责任的成员，越南的作用和声音日益受到尊重。越南密切协调、支持和协助老挝成功履行重要职责。越南对东盟的参与和贡献可以概括为“主动落实、实质性参与、真诚奉献。”

越南有效落实老挝国家主席提出的重点和优先事项。在各层级的接触和交流中，两国领导人都强调对既定优先事项的支持和成功推进。

越南与各国共同努力完成《2025年总体规划》和制定《2045年合作战略》。在该过程中，越南不仅按照成员职责完成工作，还主动提出关乎地区合作和互联互通的想法和建议。

在当前快速复杂变化的背景下，越南与各国一道加强东盟的团结。本着建设性对话的精神，越南成功地发挥协调化解分歧、兼顾各国关切的桥梁作用，为在许多重要问题上建立和加强东盟共识做出贡献。（完）