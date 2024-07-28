越南外交部副部长杜越雄：东盟着力加强地区互联互通和扩大影响力

杜越雄指出，互联互通性质在各项活动中得到了充分体现。各国强调，团结和信任是确保东盟取得成功的先决条件。

此外，东盟与各合作伙伴努力将合作关系拓展至数字经济、绿色转型、提高供应链韧性以及加强基础设施、体制和人力资源方面的地区互联互通等领域已凸显了互联互通性质。

东盟在各场会议上也努力加强地区互联互通并扩大地区影响力。东盟的原则和行为准则不断得到重视，肯定了东盟对地区和世界的作用和贡献。越南于2024年4月举办的2024年东盟未来论坛受到各国的好评，不仅助力加强地区互联互通，还为明年9月举行的联合国未来峰会做出贡献，将地区与全球共同关心的问题联系起来。

另一方面，在当前错综复杂、难以预测的形势之下，各国均强调加强韧性的战略性意义。杜越雄指出，“韧性”和“互联互通”将贯穿于2045年东盟共同体愿景的战略中。

关于越南代表团在会上的贡献，杜越雄表示，越南高层领导人多次强调支持并协助老挝担任2024年东盟轮值主席国。本着此精神，越南代表团以积极、主动、负责任、对共同事务做出贡献的姿态参与各场会议。

其一，巩固东盟共同体建设进程，按期完成2025年总体规划，面向2045年合作战略。越南通报将举办审视2025年总体规划的区域性磋商，旨在吸取经验教训，提升实施质量。越南关于继续在越南举办2025年东盟未来论坛受到各国的广泛关注。

其二，与东盟各国与合作伙伴评估合作情况并指明未来合作方向。越南集中深挖巨大合作潜力，把重点放在各国共同关心且符合当前各大趋势的领域，如加强经济合作，充分利用各项自贸协定，塑造发展新动能、实现民间交流形式多样化等。越南建议各伙伴积极参与区域合作，促进对话、增进互信和尊重东盟的核心作用。

其三，在当前面临诸多不确定、不稳定、不安全因素的背景下明确东盟发展方向。越南提出了基于战略眼光、团结一致、核心作用、具体行动等四个要素的东盟解决方案。越南与各国强调了东盟在国际和地区问题上的原则立场；强调充分且有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）并为优质、务实、高效、符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的《东海行为准则》（COC）谈判营造便利环境的重要性；建议各合作伙伴支持东盟在东海问题上的立场以及东盟为将东海建设成为和平、稳定、合作与可持续发展海域做出的努力。

值此机会，越南代表团与许多国家举行双边会晤，商讨共同关心的问题并促进多个领域合作关系等。（完）