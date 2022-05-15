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越南外交部副部长何金玉：越南为东盟-美国特别峰会的成功作出重要贡献
首先，时隔5年并以线下方式举行的东盟-美国对话关系45周年的纪念峰会彰显了美国的决心和努力，同时充分彰显了东盟与美国对促进双方伙伴关系的高度重视和坚定承诺。这次会议也是双方领导人确定加强伙伴关系方向的机会，为双方、地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。
其二，这是东盟国家领导人与美国国会领导人、副总统、拜登政府各部长、美国大型企业、集团首次进行交流和会晤。表明美国各界对东盟与美国关系发展的高度重视、坚定承诺和支持。
双方重申致力于建立有意义、高效、互利共赢的东盟与美国全面战略伙伴关系，开启东盟与美国合作的新时代。
其二，优先保持供应链稳定、海上合作、卫生安全、教育、人力资源开发、科技创新、推动数字化转型、应对气候变化、能源转型、绿色可持续发展等。值此机会，美国总统拜登宣布了超过 1.5 亿美元的一揽子倡议，为推动和支持在双方共同关注且拥有利益的合作领域中吸引更多来自私营部门的数十亿美元投资奠定了重要基础和前提。
其三，双方强调重视彼此的地位和作用。拜登总统重申支持和尊重东盟的核心作用，期待与东盟共同努力，将伙伴关系提升到新水平，携手有效应对本地区面临的挑战。东盟继续将美国视为头等重要的伙伴之一，希望美国继续积极参与，为地区合作作出有效贡献，在符合国际法的基础上助力维护地区和平、安全与繁荣环境。
其四，会议还就地区和全球问题交换了看法，同意努力维护包括东海在内的地区和平、稳定、安全、航行和飞越自由，在符合国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》 （UNCLOS）的基础上以和平方式解决争端，为推动达成一项具有实质性、高效和符合国法，包括 1982 年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）谈判创造有利条件。
何金玉就越南代表团在东盟-美国特别峰会的贡献表示，以范明政总理为首的越南高级代表团积极、主动地参与，并为东盟-美国特别会议的全面成功作出了包括在讨论中和在文件制定中的重要和负责任的贡献。范明政总理出席了特别会议框架内的几乎所有活动并发表讲话，就东盟与美国关系的发展方向和国际地区形势分享了自己的看法，得到了各国的高度评价。
对未来的方向，范明政总理强调了以下几点：
一是必须将和平和维护稳定放在首位。各国要携手合作，分担责任，管控分歧，法律至上，为实现世界和平、稳定、繁荣发展作出贡献。东盟与美国及其他伙伴应本着遵守国际法的精神，共同维护东海的和平、稳定、安全、航行和飞越自由与安全，克制、不使用武力、避免单边行动, 使局势进一步升级和复杂化, 破坏国家间的信任, 在国际法，其中包括1982年《联合国海洋法公约》的基础上和平解决争端, 同时加速谈判以根据国际法和 1982 UNCLOS 达成实质性和高效的 COC。
二是，优先恢复贸易和投资流动。越南将全力支持美国投资者和企业在越南快速拓展业务，对接潜在的东盟市场；建议美国在绿色和可持续发展、经济结构调整、数字化转型、发展可再生和环保能源，加快全面和可持续复苏等方面向东盟提供支持；期待美方在美湄公河伙伴关系框架内推进合作，为确保地区和谐、均衡、可持续发展作出贡献。
三是，全球性的问题必须采用全球化解决方案。东盟希望美国继续在确保卫生安全、提高医疗卫生能力、分享经验、转让疫苗生产技术、有效应对非传统安全挑战、气候变化、数字化转型、绿色和可持续的经济发展等方面向东盟国家提供支持。
此外，范明政总理一行会见了拜登总统，会见了美国政府和国会官员、美国大型企业和集团领导代表和学者、旅美越南人社群等,并与多位东盟国家领导人举行双边会晤，就促进双边关系和共同关心的问题交换意见。
5月11日下午，范明政总理在战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话，传达了无论大国还是小国、富裕还是贫穷的国家，在国际合作中都必须以真诚、信任和负责的态度携手解决问题的信息，并重申，越南是选择站在公道正义的一边，站在国际法的一边，而不选边站。这一信息得到了政界、学术界和外交使团的高度评价。（完）