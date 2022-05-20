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越南外交部副部长何金玉就范明政总理访美成果接受记者采访
何金玉副部长强调，范明政总理在东盟与美国建交45周年特别峰会的各场会议上的发言突出了各国的共同关心问题、强化了东盟的核心作用和真诚、信任与责任的精神；分享对世界和地区问题的看法，同时指明了符合东盟、美国和国际社会利益的世界和地区的发展方向。因此，得到了各国代表的高度评价，从而在东盟内凝聚共识，与美国伙伴和谐协调，为峰会取得成功做出贡献。
对联合国进行工作访问期间，范明政总理一行会见了联合国最主要机构的领导人，包括联合国副秘书长、联合国大会主席、联合国儿童基金会（UNICEF）执行经理、联合国开发计划署（UNDP）总干事。这彰显了越南的贯穿信息是将联合国视为世界和平与合作发展的首要信任伙伴，申明越南始终是真诚、可靠且负责任的伙伴，同时将尽一切努力为联合国和国际社会的共同事项作出贡献。
越南外交部副部长何金玉透露，对美国进行工作访问的期间，范明政总理一行从抵达华盛顿首都开始，经波士顿、纽约，直到离开旧金山之前都进行十分繁忙的密集双边活动。范明政总理分别会见了美国总统乔·拜登（Jose Biden）、副总统卡瑪拉·黛維·哈里斯（Kamala Devi Harris）、美国参议院常务议长帕特里克·莱希（Patrick Leahy ）、众议院议长南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）、美国内阁的各位主要部长、美国学术界、美国首要企业领导人和从美国东边到西边的海外越南人代表等。
美国各界人士都高度重视与越南的关系，申明尊重越南政治制度和支持一个强大、独立且繁荣的越南，希望双边关系日益广泛深化和有效发展。双方就越美全面伙伴关系和未来发展方向进行了实质性交谈和坦诚对话。
此次美国之旅的一个亮点是越南政府总理范明政是东盟国家唯一一位在美国国际战略研究中心（CSIS）发表政策演讲的领导人，也是第一位在美国哈佛大学（Harvard University）发表演讲的越南高级领导人，获得了当地政客、国内外舆论高度赞赏。美国各界积极接受了越南在为越美两国人民的切实利益和地区乃至世界的和平、合作与发展的国际合作、解决全球性问题、促进越美两国关系等方面的真诚、信任和责任感。
此外，在所有四个目的地，尽管工作计划繁忙，范明政总理还花了很多时间代表党和政府领导人与当地越南人社群代表会面，向在美国的越南人传达了关于民族团结政策、越共中央政治局关于新形势下海外越南人工作的第十二号结论精神的强烈信息。
总的来说，越南政府总理范明政和越南高级代表团此次访美之旅已圆满成功，完成了各项既定目标，为胜利落实越南党和国家的对外政策，特别是党十三大关于《继续促进和提高对外工作和融入国际社会效率》的决议做出贡献。（完）