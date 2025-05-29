越南外交部例行记者会：越南坚决对非法移民进行打击

外交部发言人重申：“正如我们在多场外交部例行记者会上就越南对待本国公民非法移民问题的方针和政策所作的答复，越南政府始终主张推动合法、安全、有序的移民，同时坚决打击和防范非法移民、组织非法移民以及人口贩运行为。



越南目前正努力按照政府总理于2020年3月20日颁布的计划，落实《促进安全、有序和正常移民全球契约》（GCM）的目标，旨在营造透明的移徙环境，保障移民的合法权益与利益。”



关于与各国在打击非法移民方面的合作，范秋姮表示，越南已经并正在加强与各国及各组织的合作，其中包括国际刑警组织（Interpol），以依法阻止、发现、调查和打击非法移民网络。



范秋姮表示：“越南愿与各国及有关方面在已签署的合作框架、国际法以及国际惯例的基础上开展合作，始终坚持及时保障移民的合法权益、尊重其人格尊严的原则。”她同时重申并提醒越南公民、赴海外务工的劳工应遵守当地法律法规，不轻信所谓“工作轻松、工资高”等诱惑性言论。



据外交部发言人介绍，通过职能部门的监测，在组织越南公民出国务工过程中，确实存在一些问题。此外，也有不少案例显示，一些公民因受骗、出国从事的工作与合同不符，进而陷入被剥削、强迫劳动等困境。正因为如此，外交部以及负责领事工作的相关职能单位再次提醒：越南公民、特别是出国务工人员在出境时必须严格遵守法律规定。（完）

越通社