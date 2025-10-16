越南外交部例行记者会：欢迎美国客观评价越南打击人口贩运取得的积极成果

在10月16日下午的越南外交部例行记者会上，外交部发言人范秋姮回答了关于越南对美国国务院发布的《2025年人口贩运问题报告》涉及越南的内容的评论的提问。



范秋姮表示：越南欢迎美方对越南近期在打击人口贩运工作中取得的积极成果给予客观评价。



越南一直按照《2021-2025年阶段打击人口贩运计划及2030年愿景》的重点任务和措施部署推进反人口贩运工作，其中值得一提的是，越南通过了2024年《反人口贩运法》；加强人口贩运案件的调查、起诉和审判；发现并援助被贩运受害者；及时应对地区和全球人口贩运形势的新挑战。



越南外交部发言人表示，越南正根据政府总理2020年3月20日颁布的计划，努力落实《促进安全、有序和正常移民全球契约》（GCM）的目标，以构建透明的移民环境，保护移民合法权益，防范国际移民活动中的贩运风险。

本着这一精神，越南希望双方继续密切合作，加强交流对话，以更全面、积极地评估越南在打击人口贩运方面的努力和成就，这符合越美全面战略伙伴关系致力于和平、合作与可持续发展的精神。



在记者会上，在回答记者关于美国政府近期对进口木材和橱柜产品加征关税、其中越南被评估为受此决定影响最严重国家之一的提问时，范秋姮明确指出：越南愿与美国有关部门进行磋商，共同解决障碍，确保依据国际惯例客观、公正地审议相关信息，从而为促进越美经贸投资合作创造便利条件。



范秋姮强调："我们承诺努力推动公平透明的贸易活动，同时保护在越南生产经营的企业的正当权益。”（完）