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越南外交部例行记者会：多措并举将海外越南宝物归国

越南外交部发言人黎氏秋姮11月3日下午在外交部例行记者会上就越南对法国米隆拍卖行准备拍卖于阮朝明命帝 (1820-1841)年间于1823年铸造的金印章以及其他一些源于越南或与越南有关的宝物的问题回答记者的提问时表示：

连日来，在越南政府领导人的指导下，越南外交部与越南驻法国大使馆、越南驻联合国教科文组织代表团、文化体育与旅游部和有关部委、行业保持着密切配合，同法国外交部、法国文化部、法国驻越南大使馆、联合国教科文组织和拍卖组织负责人展开了讨论，以核实信息并暂停拍卖活动。

据越南驻法国大使馆10月31日的消息，拍卖会已延迟到2022年11月10日。

此前，据越通社驻法国记者报道，创立于法国巴黎的米隆拍卖行10月31日开启源于越南或与越南有关的300多件古董和艺术品专场拍卖会。当中有100件拍品为18、19世纪的花瓶、瓷盘瓷碗、瓶、香炉、铜像；裴春派、阮创、黎浦、梅忠次等已故著名画家的丝绸画、油画、漆画等艺术品150余件以及镶嵌艺术品50 件。

此次还拍卖了许多阮朝的珍贵古董，如明命帝、维新帝、启定帝、保大帝的勋章、徽章、钱币、金杯等。其中明命帝的金印“皇帝之宝”和启定帝的金碗具有很高的历史价值。

拍卖会中，启定帝（1916-1925）的金碗以68万欧元落槌，为此次拍卖会最高成交价。维新帝（1907-1916）的金牌以7万欧元拍卖成交。

值得一提的是明命皇帝（1820-1841）的金印。这个宝物于1823年明命皇帝时期以黄金铸造，重10公斤，象征着越南封建国家君主制中皇帝的至高无上的权力。预计‘皇帝之宝’的估价为200-300万欧元。不过，根据拍卖公司代表的公告，“由于越南政府对这件宝物的高度重视，拍卖时间将推迟到11月10日中午12点”。

据悉，此前，越南驻法国大使馆与明命帝金印“皇帝之宝”拍卖有关各方举行工作交谈。 作为阮朝义务继承人的阮福家族理事会代表也向米隆拍卖行发文，要求取消阮朝金印和启定帝金碗两件古董的拍卖。（完）

 

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