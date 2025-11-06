新闻
越南外交部例行记者会：坚决打击电信网络诈骗，保护海外越南公民安全和合法权益
“公民在出国工作前，应仔细了解工作内容、预定工作单位、地点、介绍人背景、保险制度及可享受的权益等，以做出正确决定。”范秋姮强调。
在需要协助时，公民及其家属可联系外交部领事局及越南驻缅甸、泰国大使馆的热线电话。
范秋姮补充说，近期，在电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂的背景下，越南已完善电信和网络安全管理的法律框架，以建立有效工具遏制网络空间违法行为，致力于为民众营造安全、透明的网络环境。越南通过近日在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》）开放签署仪式暨高级别会议，已充分展示了同联合国及各成员国携手应对日益严峻复杂网络犯罪的坚定行动。
国际权威媒体对此进行了报道，并高度评价越南在此项活动中的主动性、先锋性、衔接性及承诺。同时，外交部及各相关部委、机构正积极与伙伴国沟通，建立合作机制，旨在提升越南公民保护工作效率，更有效地同各国打击有组织犯罪和高科技犯罪。外交部也已指示各驻外代表机构密切关注形势，制定必要预案，与国内外机构紧密配合，及时展开公民保护措施。
另一方面，范秋姮在回答记者关于国际社会驰援越南自然灾害灾后重建工作，以及未来呼吁国际社会合作与支持计划的提问时表示，为表达对越南因自然灾害、洪水造成的人员伤亡和财产损失的团结与同情，近日，许多国家和国际组织已向越南政府、人民及受灾严重地区致以慰问、哀悼，并在资金、救援设备、生活必需品等方面提供支持。
“这些是宝贵的资源，是国际社会必要且及时的支持，帮助越南各地群众早日走出巨大悲痛和损失，恢复正常生活。”范秋姮强调，并指出，越南政府和人民始终珍视这一宝贵且及时的支持与帮助，它彰显了携手越南政府和人民共克时艰、早日恢复生活的团结精神。（完）