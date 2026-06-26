越南外交部例行记者会：及时采取措施协助和保护受委内瑞拉地震影响的公民

在6月25日下午举行的越南外交部例行记者会上，越南外交部发言人范秋姮回答记者关于委内瑞拉连续发生强震的相关提问时表示：

获悉于6月24日晚发生的地震给委内瑞拉人民造成了严重的人员伤亡和财产损失，6月25日，越共中央总书记、国家主席苏林已向委内瑞拉代理总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Eloína Rodríguez Gómez）致慰问电。

对委内瑞拉进行正式访问的越南外交部长黎怀忠已直接亲临致以慰问。基于两国良好的传统友好关系，越南愿向委内瑞拉提供适当形式的援助。

据越南驻委内瑞拉大使馆公布的消息，迄今为止，在委内瑞拉生活、学习和工作的越南公民均处于安全状态。越南驻委内瑞拉大使馆正继续与当地职能部门保持密切配合，跟踪灾情进展，以便在有越南公民遇险时及时采取领事保护措施。

有紧急求助需求的越南公民，请立即拨打越南驻委内瑞拉大使馆领事保护热线电话 +584242674447，或外交部24小时领事保护与服务应急呼叫中心热线 (+84) 981.84.84.84，以获取及时帮助。

* 回答记者关于受俄罗斯萨多沃德（Sadovod）购物中心火灾影响的越南公民的最新信息及领事保护措施的提问时，越南外交部发言人范秋姮表示：

据越南驻俄罗斯联邦大使馆发布的消息，莫斯科萨多沃德购物中心日前发生火灾，导致部分越南商户受到影响。

火灾发生后，越南驻俄大使馆立即派员赶赴现场，同购物中心管理委员会进行沟通，以掌握相关情况，对受灾越南公民表示慰问，并随时准备采取及时的协助措施。截至目前，越南公民已恢复经营活动。

* 关于2026年6月16日法国翻案法院开庭审理陈素娥女士起诉14家美国化学公司涉及橙剂/二恶英案的再审程序，越南外交部发言人范秋姮表示，尽管战争已经过去，但其留下的沉重后果仍对越南国家和人民产生深远影响，其中包括对橙剂/二恶英受害者所造成的长期且严重的后果。

我们再次支持橙剂/二恶英受害者要求在越南战争期间生产并向美国提供橙剂/二恶英的各家化学公司承担起克服所造成后果的责任。（完）