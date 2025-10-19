越南外交部代理部长黎怀忠与英国外交大臣伊薇特·库珀通电话

10月18日晚，越共中央书记处书记、外交部代理部长黎怀忠与英国外交大臣伊薇特·库珀（Yvette Cooper）通电话。

黎怀忠在通话中对伊薇特·库珀女士出任这一重要职务表示祝贺，并对近年来两国在各领域上的合作关系取得丰硕成果感到高兴，并强调越南始终重视并希望进一步加强与英国的战略伙伴关系，认为英国是越南在欧洲最重要的合作伙伴之一。

英国外交大臣伊薇特·库珀表示，英国方面高度重视加强与越南的友好合作关系，并相信，在代理部长黎怀忠的协作下，两国外交部将继续发挥好双边合作协调作用，携手推动各领域合作，不断提升两国关系水平。

伊薇特·库珀表示，英国外交部将继续与越南外交部保持紧密合作，切实推动两国以及双方各部委之间的代表团互访和高层接触活动取得实效。

双方一致认为，双方有必要及时梳理各领域合作情况，充分发挥协调作用，紧密落实战略伙伴关系框架下的行动计划，推动落实双方现有的合作协议，积极推进新合作文件的谈判与签署，建立更加完善的法律框架，以进一步加强各领域合作，推动双边关系迈上新阶段，满足两国人民的期望，并为地区与世界的和平、稳定、合作与可持续发展作出贡献。

趁此机会，越南外交部代理部长黎怀忠诚挚邀请英国外交大臣伊薇特·库珀在方便的时间访问越南。伊薇特·库珀表示期待早日与黎怀忠部长面对面会晤，就双方共同关心的问题进行交流。（完）