越南外交部举行2023年驻越国际媒体代表年度见面会

12月16日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内主持了2023年驻越国际媒体代表年度见面会。来宾包括外国驻越南媒体记者、助理；各国驻越大使、代表机构首席代表、新闻随员等。

黎氏秋姮在见面会上发言时表示，2022年是前所未有的一年。地区和世界政治经济形势多变、新冠疫情和非传统安全挑战继续阻碍世界各国的发展。但是，和平、合作与发展仍是大势所趋，体现了国际社会对美好未来的共同愿望和期盼。

黎氏秋姮说，越南已迎难而上，在经济社会发展等各个方面上取得重大成就。在党和国家的领导下，新冠疫情基本得到控制，旅游活动逐步复苏、经济开放，这些都是越南在疫后迅速恢复和发展的重要前提。2022 年，越南GDP 预计为 8%，为 11 年来新高。

黎氏秋姮认为，越南外交部为越南外交成就作出积极贡献。越南与其他国家和国际组织的关系继续得到巩固；在新冠疫情得到控制后，双边和多边的直接外交接触得到推进。在国际友人的信任和支持下，越南成为第77届联合国大会副主席和2023-2025年任期联合国人权理事会成员国。

过去一年，外交部持续向国际新闻记者提供信息，为各国驻越新闻随员和记者组织到越南各地实地考察之旅，为促进旅游做出贡献，向广大国际友人反映各地的实际发展情况和潜力。

黎氏秋姮对国际新闻媒体向世界传播有关越南国家形象、风土人情、潜力和文化特色的信息表示感谢，并希望国际媒体继续传播越南各方面的情况。同时，高度赞赏外国驻越代表机构和诸位大使过去一年对越南对外信息工作乃至外交部工作的合作。（完）