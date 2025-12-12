越南外交部举行外国驻越代表机构和媒体见面会

12月12日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内主持越南外交部与外国驻越代表机构和媒体见面会。



这是越南外交部与外国驻越代表机构和媒体回顾过去一年的协调配合情况，分享新年期望，从而加深团结友谊与长期合作的重要机会。



黎氏秋姮在会上发言时强调，2025年对越南而言是充满自豪的一年，既有历史性的里程碑，也有战略性突破。越南成功举办国庆80周年和南方解放、国家统一50周年庆典，这些活动不仅是对民族伟大历程的深切致敬，更向世界展示了一个和平稳定、生机勃勃、蓬勃向上，并正稳步迈向新发展阶段的越南。



国内生产总值增速在东南亚地区中名列前茅，贸易额创纪录以及外商直接投资资金猛增彰显越南经济的活力和外国投资者对越南发展潜力和前景的信心。



2025年越南对外活动十分活跃。在与194个国家保持外交关系的同时，越南与17个国家提升关系层次和水平，使与越南建立全面伙伴关系的国家增至42个。越南高票当选2026~2028年联合国人权理事会成员，并成功主办《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》）开放签署仪式、第二届东盟未来论坛、第四届绿色增长与全球目标伙伴2030年峰会（P4G）等一系列重大多边活动，继续凸显越南是国际社会可信赖伙伴和主动且负责任成员国的作用。



越南外交部副部长黎氏秋姮与外国驻越代表机构和媒体代表。图自越通社

黎氏秋姮强调，越南一年来取得的重要成就离不开国际朋友，尤其是各国驻越外交代表机构和媒体记者及助理的宝贵合作与支持，他们在向国际社会客观地传播一个充满活力和友好的越南形象方面发挥了桥梁和纽带作用。



她重申，越南外交部将持续完善工作机制，通过倾听诉求、提供政策信息、支持手续办理等多种方式，为外国媒体在越南开展新闻报道和常驻活动创造最有利条件。其中，越南正式颁布的第219/2025号议定明确规定免除外国常驻记者工作许可证要求，并进一步简化部分媒体常驻机构的设立与重启审批流程。这些举措充分体现了越南外交部对深化与国际媒体界全面合作的尊重态度与坚定承诺。



黎氏秋姮希望继续得到各国驻越外交机构、国际组织以及外国常驻越南媒体机构的关注、支持和宝贵情感，继续助力越南传播和平、友好、充满活力并持续发展的形象。



值此机会，黎氏秋姮与各位代表和嘉宾互致祝福，共同期望2026年丙午年为各国及全球带来和平、繁荣与满满能量。（完）