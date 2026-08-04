越南外交部、国防部、公安部首次联合举行部长级会议

政府副总理、国防部部长潘文江大将；公安部部长梁三光大将；外交部部长黎怀忠共同主持会议。

会议重点评估了地区和世界形势，以及按照越共十四大决议精神对国防、安全、外交提出的要求，评估了自2025年12月签署协调配合制度以来三方的协调成果；讨论提高协调配合质效的方向和措施，以更好地满足国防、安全、对外工作“关键性、经常性”任务的要求。

在会议上，国防部的报告强调了在党对外、国家外交和民间外交总体框架中的国际融合与国防外交。公安部的报告强调了人民公安对外在更高层面实施全面对外战略中的优势和特色。外交部的报告则突出了在执行对外任务中协调国防、安全、外交工作的成果和方向。

三位部长在讲话中强调，国防、安全、外交在国家革命事业中有着密切关系。三部的协调配合是具体化党关于将经济社会发展与国防、安全、外交紧密联系的观点的体现；强调越共十四大决议首次肯定对外与国际融合同国防、安全一道是全政治体系的“关键性、经常性”任务。在世界形势快速、深刻变化的背景下，面对国家快速、可持续发展和未雨绸缪保卫祖国的更高要求，加强国防部、公安部和外交部之间的协调配合更加紧迫。

三位部长同时建议三部各单位继续深刻贯彻、紧密遵循党和国家的主张路线、十四大的对外路线、中央政治局第06-NQ/TW号决议；本着积极主动、“明确任务、明确牵头单位”的精神有效落实协调配合制度，革新协调方式、信息交流方式；加强研究、参谋、战略预测协调，开展对外活动和培训培养，以更好满足国家新发展阶段对国防、安全和外交工作提出的新任务要求。（完）