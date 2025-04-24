越南增长最快企业500强榜单发布

4月24日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）与越南网报（VietNamNet）联合在河内举行越南增长最快企业500强榜单（FAST500）、 “越南最具增长前景企业100强”（FAST RISING 100）、“2025年房地产－建筑－建材行业权威企业10强和5强榜单”发布仪式。

这是越南增长最快企业500强榜单连续第十五年发布，旨在发掘、表彰并推崇在越南经济中展现出强劲发展势头的企业。这些企业不仅拥有良好的经营绩效，其主要评选依据为复合营收增长率，同时还积极履行社会责任。

在2025年越南增长最快500强企业榜单中，排名前十的企业包括以下知名单位：银信投资集团股份公司、FPT龙洲制药股份公司、南亚信息技术股份公司、Stellapharm合资有限责任公司、Taseco房地产投资股份公司、平顺塑料集团股份公司、Petro Times股份公司、越南Vitadairy乳业股份公司、Searefico技术与建设股份公司以及越南越成塑料生产与贸易股份公司等。

组委会还表彰最具增长前景的100家企业，这些是具备强劲突破能力的“冉冉升起的新星”。该榜单汇聚了众多发展模式多样的典型企业，包括：具有稳健基础、实现可持续增长的企业群体；增速令人印象、具备扩张潜力的企业群体；实现强势复苏和具备卓越内力的企业群体。这些企业正是未来可期、极具发展潜力的闪亮名字。

此外，入选房地产—建筑—建材行业权威企业10强和5强榜单的，均是在行业中具有支柱地位的企业。这些企业为客户提供优质产品方面付出了巨大努力并取得了诸多成就，同时也成功在公众与投资者心中树立了良好形象，展现出稳健的财务实力与坚强的战略定力，在挑战中脱颖而出、坚定迈步前行，彰显出卓越的市场地位。

越南评估报告股份公司的统计数据显示，在2020年至2023年期间，跻身FAST500榜单的企业的平均年复合收入增长率仅为22%，较前一年下降3.29%。尽管如此，这些企业依然展现出令人钦佩的坚韧与韧性。

根据越南评估报告股份公司以2024年财务数据为基础的最新排名结果显示，FAST500企业群体不仅在2020至2023年期间保持了稳定的增长速度，而且在2024年依然释放积极的增长表现。这充分体现了FAST500企业群体通过稳固的财务基础和高效的经营战略的卓越增长能力、良好的适应性以及可持续发展的实力。

在全球经济与科技局势不断变化的背景下，2025年也将成为越南确立国际地位，并为实现国家的长期战略目标奠定基础的关键节点。（完）