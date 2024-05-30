越南增加对日本的新鲜荔枝出口

永旺集团旗下永旺全球采购公司调查组参观了海阳省青山合作社第十生产组的荔枝园，直接采摘成熟的荔枝并享用。



5年来，永旺集团均进口清河县的新鲜荔枝。永旺集团旗下永旺全球采购公司负责生鲜农产品采购的专家松田直树（Naoki Matsuda））表示：“这是我们第二次来到清河荔枝种植区，荔枝非常美味，我们对荔枝的质量和按照世界良好农业规范（Global Gap）标准的种植过程非常满意。”



2024年，该企业预计将向日本出口约30吨越南荔枝，比2023年增加120%。松田直树表示：“虽然这个数字不是很大，但今后我们打算通过永旺系统增加进口越南的荔枝。”



清河县人民委员会常务副主席黄氏翠河表示，清河县将对荔枝种植区加大指导力度，确保荔枝的最好质量，并满足永旺未来几年增加荔枝进口的计划。



海阳市农业与农村发展厅副厅长梁氏检表示，所有开花率超过50%的荔枝产区都将根据（越南良好农业规范）VietGAP和GlobalGAP标准进行生产，以满足高端市场的进口标准。



红龙生产贸易与服务有限公司称，从荔枝季开始至今，该公司已向欧洲、澳大利亚、美国和加拿大市场出口了约50吨荔枝。



据海阳省农业与农村发展厅称，由于恶劣天气的影响，该省2024年荔枝产量预计为4万吨至4.5万吨，其中早熟荔枝产量预计为3万吨。预计荔枝正当季将于6月10日开始至6月底。海阳全省目前有198个符合出口标准的种植区代码，仅清河县就有167个。清河荔枝已出口到中国、日本、法国、美国、韩国、马来西亚、中国台湾、比利时、荷兰、泰国、新加坡和中东等国家和地区。（完）