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越南增加从中国和老挝的电力进口
上述是越南电力集团总经理陈廷仁日前在2023年全国节电动员会议上提供的信息。
据悉越南电力集团正在谈判增加从中国和老挝的电力进口。实际上，虽然已经完成了15个电力购电合同，但迄今为止，越南电力集团仅从一个太阳发电项目中新增了85兆瓦的电量。
陈廷仁表示，该集团已经多措并举调动电源，其中包括与越南煤炭矿产工业集团（TKV）、东北总公司、越南石油与天然气集团（PVN）等公司合作，为发电站供应更多煤、气和油；与部分风力发电和太阳能发电项目投资者进行谈判，立即并网发电；宣传提高节电意识；增加从老挝和中国的电力进口等。
目前，越南电力集团正在与中方谈判通过110kV输电线路购电，装机容量达70兆瓦，同时还增加从老挝的电力进口。
越南工贸部副部长邓黄安在全国节电动员会议上表示，必须采取方案来支持企业和家庭以更少电力和能源的新技术和设备更换落后、耗能的电气和电子设备。（完）
据悉越南电力集团正在谈判增加从中国和老挝的电力进口。实际上，虽然已经完成了15个电力购电合同，但迄今为止，越南电力集团仅从一个太阳发电项目中新增了85兆瓦的电量。
陈廷仁表示，该集团已经多措并举调动电源，其中包括与越南煤炭矿产工业集团（TKV）、东北总公司、越南石油与天然气集团（PVN）等公司合作，为发电站供应更多煤、气和油；与部分风力发电和太阳能发电项目投资者进行谈判，立即并网发电；宣传提高节电意识；增加从老挝和中国的电力进口等。
目前，越南电力集团正在与中方谈判通过110kV输电线路购电，装机容量达70兆瓦，同时还增加从老挝的电力进口。
越南工贸部副部长邓黄安在全国节电动员会议上表示，必须采取方案来支持企业和家庭以更少电力和能源的新技术和设备更换落后、耗能的电气和电子设备。（完）