越南培养文化产业人才以满足现实发展需求

人文资源

越南拥有丰富多样的文化软实力资源，包括物质与非物质文化遗产、名胜古迹，为发展文化产业创造了巨大优势。因此，除了完善政策机制之外，对人力资源的投入尤为必要。

越南文化艺术体育与旅游研究院院长阮氏秋芳副教授认为，要使文化产业不断发展并对国家经济作出积极贡献，重视人才资源尤其重要，决定产业成败。人才是人文资源，在文化产业中起核心作用。文化产业是知识经济的产物，依托个人创意和知识产权。文化产业人才非常丰富多样，涵盖管理、生产经营和创意团队。

版权局副局长黎明俊认为，文化产业人力资源有诸多特殊性，需要长期培养，应从青少年开始，因为青年将成为未来的核心力量。

国家成就展12个文化产业展区。图自越通社

同步解决方案

土龙木大学校长段玉春表示，近年来文化产业不仅被频繁提及，而且已成为越南支柱产业。在全球化与数字技术飞速发展的背景下，文化、体育和旅游产业正经历模式与方法的根本性转变。数字化既带来机遇，也对人才培养提出挑战。

阮氏秋芳表示，文化艺术教育具有特殊性，必须提升质量以符合时代要求。各级部门应合理配置人员结构，出台发现、使用和尊重文化艺术人才的政策，培养具有技能、创意与适应能力的劳动者。培训机构应注重遗产保护、艺术、文化传播等领域的深度培训，打造能为国家文化发展作出贡献的专家队伍。

胡志明市文化大学黎氏红权博士表示，自2018年起，该学校已在文化学本科课程中首次开设文化产业专业，此外还有越南文化、文化传播两个专业。这是具有突破性的举措，有助于解决文化产业人才问题。她建议，应有特殊机制和政策培养师资，改革管理方式和培训方法，以开放、灵活的思维适应第四次工业时代的劳动力市场。

胡志明市文化体育局称，作为全国经济龙头和文化-教育-科技中心，胡志明市将文化视为可持续发展的内生动力。其中，发展高质量人力资源是建设文化产业中心的重要战略内容。该局正实施《2020-2030年胡志明市文化艺术-体育人才培养提升方案》，注重培养传统艺术人员，保护民族珍贵文化价值。同时，与海外越南人委员会等配合，吸引文化艺术与体育人才，提升人力资源质量，推动胡志明市文化产业发展。（完）