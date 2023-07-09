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越南坚江省山岛全力营造安全有序的旅游环境

位于越南坚江省坚海县、面积为11.5平方公里的山岛以原始的自然风光，加上坚海县正全力打造平安、有序、和谐的旅游环境，颇受四面八方游客的青睐。
尽管山岛旅游开发工作比坚江省富国、南游等著名岛屿“迟到”几十年，但山岛游客流量日益增长。据游客的评价，他们被山岛的原始自然风光以及优质的旅游服务等所迷住。

来自坚江省凯莱县游客武氏春梅女士说：“这是我第一次来到山岛。我觉得这里的风光优美，菜肴又好吃又便宜，挺爽的”。

来自安江省朱笃市游客陈文创先生说：“山岛海边的沙滩美丽干净、服务挺好，价格划算。男女老少都可以前来参观游览。我希望这里将保留着这样的原始之美”。

坚江省坚海县莱山乡人民委员会领导透露，山岛于2018年起开始着力发展旅游。该岛乡年均接待游客量达近60万人次。值得一提的是，2022年和2023年前6个月，山岛乡接待游客量同比翻一番。

坚江省坚海县莱山乡人民委员会副主席陈国进说：“本乡已全力做好治安防控工作维护社会安全稳定，加强旅游服务质量监管，确保食品安全和环境卫生等，全力营造安全有序的旅游环境”。

在当地政府正确的指导和大力支持下，加上当地旅游从业人员的高度责任感，莱山乡旅游业正迈向高质量发展新阶段，有助于推动该岛乡经济社会发展。（完）
 

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