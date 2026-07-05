越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。

会上，CPTPP各成员国部长及代表深入讨论了多项重要内容，包括：启动关于印度尼西亚、菲律宾和阿拉伯联合酋长国等3个经济体加入该协定的磋商细节；成立“旨在促进公平、透明和可预测贸易环境的临时工作组”；审议哥斯达黎加和乌拉圭的入约谈判进展、协定升级谈判、各项合作活动，以及开展CPTPP与各合作伙伴之间的贸易与投资对话机制。

CPTPP成员国部长及代表一致认为在当前国际贸易形势风云变幻的背景下，CPTPP成员国需要加强合作以应对共同挑战，维护供应链稳定，并为所有成员国带来福祉。同时，CPTPP各国部长及代表还一致认为，通过接纳完全符合协定高标准的国家和经济体来持续扩大CPTPP规模，将有助于提升CPTPP在地区乃至全球范围内的地位、吸引力和影响力，从而巩固该协定作为高质量、开放且基于规则的自由贸易框架的地位。

越方承诺将与各成员国紧密配合，同时确保协定的每一步发展都继续基于各成员国共同构建的原则、标准和共同利益。越南同时强调必须合理且高效地配置资源，确保在全面有效落实既有承诺与推动协定新优先事项之间保持平衡，从而加强协调配合，并逐步确立CPTPP在未来阶段的共同合作方向。

按计划，第十一次CPTPP部长级委员会会议将于2026年11月在越南举行。

CPTPP是越南加入的首个新一代自由贸易协定。截至目前，该协定共有12个成员国，包括：澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、日本、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、英国和越南。2026年，越南担任CPTPP协定轮值主席国。（完）