越南在2024年老挝Travex国际旅游博览会推广旅游潜力



越通社驻万象记者报道，1月24日至26日举行的2024年老挝Travex国际旅游博览会吸引了包括越南在内的东盟国家众多企业参加。这被评为向国际友人推介越南旅游的东盟地区规模最大、专业性最高的旅游博览会。



越南奠边省、宁平省、乂安省、河静省及广平省等五个省份和三家旅游公司参加了2024年Travex国际旅游博览会。博览会上的越南旅游展位介绍了越南海洋旅游、文化旅游、自然旅游、城市旅游等各种主要旅游产品以及探险旅游、保健旅游、高尔夫旅游等新旅游产品。仅仅2天后，参展的越南企业和地方就与东盟地区和世界众多企业推介了许多旅游产品。



据越南文化体育与旅游部的数据显示，2023年越南国际游客接待量约1260万人次，其中来自东盟成员国的游客约210万人次。 因此，越南参加该旅游博览会的目标之一是吸引更多东盟区内的游客。人口约6.7亿人的东盟是越南乃至地区其他国家旅游企业的潜在市场。



越南文化体育与旅游部部长阮文雄1月25日下午在参观2024年Travex国际旅游博览会并接受越通社记者采访时表示，该博览会不仅有助于向国际友人推介越南文化和风土人情，还是越南企业和各地推广各旅游景点，吸引更多国际游客，并实现2024年越南接待国际游客量达1700-1800万人次目标的良机。（完）