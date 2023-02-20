越南在2023年拨出7.4万亿越盾用于升级铁路基础设施

投资总额超过7.4万亿越盾的6项铁路基础设施改扩建项目将在2023年内开工。

据越南铁路项目管理委员会的消息，B组的5项铁路基础设施项目将在2023年内开工，投资金额来源于2021-2025年阶段中限公共投资计划和嵠挪（Khe Nét）山关地区铁路改造项目中的国家财政预算以及韩国提供的官方发展援助（ODA）。

其中，河内-胡志明市铁路路线（北南高铁）上的河内-荣市路段、荣市-芽庄路段和芽庄-西贡路段等3个项目预计将在2022-2025年3年内施工。

该项目的目的在于确保交通安全、改善铁路基础设施质量、逐步提高这条铁路路线的通过能力和运输能力，为提升客运量和货运量创造便利条件，进而更有效地开发河内-胡志明市铁路路线。

B组的其他两个项目是北部火车站改造项目和陇（Đuống）江铁路桥改扩建项目。火车站改造项目的投资总额约达4760亿越盾，预计在2023年第一季度内开工。墩河铁路桥改扩建项目的投资总额约达1.848万亿越盾，预计将在2023年年中开工。

另一个项目是全长近七公里的嵠挪山关地区铁路改造项目，旨在保障交通安全，缩短运行时间，提高运输能力和质量。该项目的投资金额来源于韩国政府的官方发展援助和越南政府的自筹资金。目前，越南铁路项目管理委员会正尽快完成相关手续，准备签署施工合同，并预计将在2023年第三季度内开始施工XL-01标段和XL-01标段。（完）