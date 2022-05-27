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越南在2022年世界教育论坛上分享经验
越通社驻伦敦记者报道，苏明秋参赞在“亚洲低成本教育创新”会议上分享了越南经验。她表示，2021年4月下旬越南遭遇第四波疫情袭击，各所学校学生连续数月停课。为应对这一挑战，越南政府采取了多项措施，如优先为年轻人接种疫苗，进而助力越南从2022年3月起重新开放学校。目前，越南 98% 以上的12至17岁学生接种了第一剂新冠疫苗，超过96%的12至17岁学生接种了第2剂新冠疫苗。
苏明秋参赞表示，在疫情背景下，越南将教育数字化作为首要任务，通过应用信息通信技术（ICT），实现课程数字化，提高师生信息技术的应用能力。
越南提出了到2025年，所有教育机构都采用基于数据和数字技术的学校管理体系；到2030年，数字教育将成为高等教育体系的支柱，全部高等教育机构都拥有在线远程教学课程等目标。
苏明秋介绍，越南承诺并保证为教育部门提供充足资金，向教育机构和学生提供贷款，确保全国一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的20%。越南还通过“给你流量和电脑”项目向困难学生提供超过100万台电脑。此外，各家运营商还为在线教学活动免费赠送SIM卡和移动流量等。
苏明秋女士强调，越南在赋予学校办学自主权、提高教育机构的质量标准等方面取得了很大进展。后疫情时代，越南努力通过战略规划恢复教学活动和促进教育成果，支持弱势儿童，确保教育质量和教育公平。
在由英国文化协会、教育部和外交部共同举办的“气候教育政策”会议上，越南驻英国大使馆负责教育事务的第一书记陈香璃表示，环境教育是越南教育可持续发展的目标之一。越南的环境教育被纳入物理、地理、生物等学科课程中以及通过各项运动和课外活动进行，例如组织有关环境的绘画或写作比赛，响应绿色学校建设运动，宣传教育国际环保法和相关国际承诺等。
陈香璃女士表示，越南将继续推动国际教育合作，特别是支持越南教育机构与外国合作伙伴在教育研究和数字化项目方面的合作，进而提高教学质量，改善越南的教育环境等。
2022年教育世界论坛于5月23日至26日在英国伦敦举行，主题为“教育：建设更强大、更大胆和更美好的未来”。来自全球100多个国家的教育部长以及国际和非政府组织代表一同出席论坛。（完）
苏明秋参赞表示，在疫情背景下，越南将教育数字化作为首要任务，通过应用信息通信技术（ICT），实现课程数字化，提高师生信息技术的应用能力。
越南提出了到2025年，所有教育机构都采用基于数据和数字技术的学校管理体系；到2030年，数字教育将成为高等教育体系的支柱，全部高等教育机构都拥有在线远程教学课程等目标。
苏明秋介绍，越南承诺并保证为教育部门提供充足资金，向教育机构和学生提供贷款，确保全国一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的20%。越南还通过“给你流量和电脑”项目向困难学生提供超过100万台电脑。此外，各家运营商还为在线教学活动免费赠送SIM卡和移动流量等。
苏明秋女士强调，越南在赋予学校办学自主权、提高教育机构的质量标准等方面取得了很大进展。后疫情时代，越南努力通过战略规划恢复教学活动和促进教育成果，支持弱势儿童，确保教育质量和教育公平。
在由英国文化协会、教育部和外交部共同举办的“气候教育政策”会议上，越南驻英国大使馆负责教育事务的第一书记陈香璃表示，环境教育是越南教育可持续发展的目标之一。越南的环境教育被纳入物理、地理、生物等学科课程中以及通过各项运动和课外活动进行，例如组织有关环境的绘画或写作比赛，响应绿色学校建设运动，宣传教育国际环保法和相关国际承诺等。
陈香璃女士表示，越南将继续推动国际教育合作，特别是支持越南教育机构与外国合作伙伴在教育研究和数字化项目方面的合作，进而提高教学质量，改善越南的教育环境等。
2022年教育世界论坛于5月23日至26日在英国伦敦举行，主题为“教育：建设更强大、更大胆和更美好的未来”。来自全球100多个国家的教育部长以及国际和非政府组织代表一同出席论坛。（完）