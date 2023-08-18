越南在降低碳排放中加强与各方的合作

8月18日上午，越南科学技术协会联合会传媒发展研究院同越南致力于环境企业联盟联合召开了“在降低碳排放中加强企业与社会组织之间的合作：趋向与机会”的研讨会。国内外专家、企业和组织代表与会。

传媒发展研究院院长陈日明在研讨会致辞时表示，研讨会是由欧盟驻越南代表团共同援助的《越南双赢》（Win-Win for Vietnam）项目框架内的活动之一。项目于2020年9月1日至2024年2月29日期间展开，旨在增强越南各组织和企业在各项合作活动，营造共同价值，走向可持续发展的能力。项目同时建设企业与各组织之间的友好合作模式，提高有关各方关于可持续发展的认识。

欧盟驻越南代表团团长布兰达（Brenda Candries）表示重视与各私营部门组织和协会的合作关系，旨在实现可持续和包容性发展，推动各合作领域的透明度和责任。她鼓励越南企业与各组织之间的合作，以实现可持续发展。

各位专家表示，碳排放和其他温室气体排放增加导致气候变化以及各极端天气的出现，环境污染现状是当前全球面临的最大挑战，要求改变生产和消费习惯，保护环境和应对气候变化问题。

在当前情况下，越南绿化和可持续发展路线图要求整个经济体的参与，特别是企业界的责任，从而提升影响力、辐射力，营造共同的价值。在许多发达国家，合作创造共同价值已成为新趋势。

各组织和企业之间的合作将为减排、环保等目标做出积极的贡献，为推动负责任的经营活动 ，提高品牌地位和声誉，走向达到经济、社会和环境相互和谐的可持续发展目标。（完）