越南在联合国教科文组织彰显重要地位和突出印记

2025年是越南与联合国教科文组织（UNESCO）合作取得重要成果的一年，多个重要称号、倡议以及日益突出的作用获得国际社会广泛认可。

不仅在遗产和文化领域表现亮眼，越南还清晰展现出其作为积极、负责任成员国的角色，主动参与并为UNESCO政策塑造作出贡献，从而不断提升国家地位与国际声誉，向世界传播越南民族的人文、和平价值。

越通社驻巴黎记者援引越南常驻UNESCO代表团团长阮氏云英大使的话指出，2025年，越南在参与并同UNESCO合作进程中，继续一贯落实党和国家关于多边外交与文化外交的方针政策。这些努力已助力越南在文化、教育、科学和信息传播等领域取得了积极成果，并留下了鲜明印记。

越南2025年最突出的成就之一是，世界遗产委员会于2025年7月12日通过决定，将安子—永严—昆山、劫泊历史遗迹与名胜群列入《世界遗产名录》。这是越南第九处世界遗产，也是越南时隔11年筹备和申报后终于获列入《世界遗产名录》的遗产。

同年，越南还继续获得UNESCO授予的多项重要称号，如胡志明市被公认为UNESCO创意城市（2025年10月），河内被公认为UNESCO学习型城市（2025年12月），以及东湖民间画制作技艺正式被列入《亟待保护的非物质文化遗产名录》（2025年12月）。

这些接连获得的认定不仅为文化遗产保护和国家形象推广注入新的资源，提升国家软实力，也有助于推动各地方可持续的经济社会模式发展，体现了越南在保护和传承文化遗产方面的坚定承诺。

阮氏云英大使表示，2025年的另一项重要亮点是由越南发起的“文化促进可持续发展国际十年”倡议。这一倡议是落实党和国家关于新形势下文化与融入国际政策的具体举措，也符合关于融入国际的第59号决议的精神。如获联合国大会通过，这将成为一项具有全球影响力、鲜明越南印记的倡议，是越南对联合国教科文组织及国际社会作出的具有战略意义的重要贡献。

2025年还见证了越南在UNESCO重要治理机制中日益突出的作用。越南于2025年11月连续两届当选为第43届UNESCO大会副主席，并于2025年6月成为《2005年保护和促进文化表现形式多样性公约》政府间委员会成员（2025—2029年任期）。可见，2025年越南同时在UNESCO多个重要机制中履职尽责。

劫泊祠。图自越通社

越南与UNESCO合作关系的另一重要里程碑是UNESCO总干事奥黛丽·阿祖莱于2025年6月对越南的访问。此次访问有力推动了双方多领域合作，再次彰显越南作为UNESCO成员国合作典范的地位。

阮氏云英大使指出，2026年既是全国落实越共十四大关于对外工作和文化外交任务的开局之年，也恰逢纪念越南加入UNESCO 50周年（1976—2026）。

2026年，越南常驻UNESCO代表团将进一步推动越南与联合国教科文组织领导人之间的高层互访与接触，并结合开展纪念越南加入联合国教科文组织50周年的系列活动。同时，越南代表团将继续协调推进和完善文化遗产申报工作。

此外，越南将同UNESCO签署2026—2030年合作谅解备忘录，为双方在文化、教育、科学和传播等领域开展务实合作奠定基础。越南还将继续积极参与UNESCO各项机制，为各场重要会议贡献力量，并推动竞选UNESCO执行局成员（2027—2031年任期）。

越南将持续发挥积极成员国作用，参与相关磋商与谈判，致力于提升UNESCO在全球多边体系中的运作效率。

阮氏云英大使表示相信，2026年将延续文化外交的良好势头，与政治外交和经济外交形成合力，为胜利落实越共十四大决议、进一步提升越南在新纪元的发展地位和国际影响力作出积极贡献。（完）