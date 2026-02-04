越南在联合国对话会上展示履行性别平等公约的承诺

据越通社驻日内瓦记者报道，越南跨部门代表团2月3日在联合国日内瓦办事处，成功完成关于《消除对妇女一切形式歧视公约》第九次国家报告的审议对话会。

此次对话会由越南内务部副部长阮氏河任团长，越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使及国会、相关部委代表出席，体现了越南对该公约履行工作的高度重视与协同参与。

越南代表团系统阐述了越南在将《消除对妇女一切形式歧视公约》制度化并纳入国家法律体系方面所作出的不懈努力。她强调，越南党和国家始终将性别平等视为国家发展进程中的一项贯穿性目标。越南已构建起一整套同步配套的政策体系，为妇女在政治、经济、文化和社会等领域平等行使权利创造最有利条件。

报告的亮点之一，是宪法原则在具体法律制度中的持续落地实施。尤其值得关注的是，2022 年《防止和打击家庭暴力法》实现了理念上的根本转变，以受害者为中心，为主要受影响群体——妇女和女童——提供更加全面的支持。此外，《2017 年法律援助法》扩大了对弱势女性群体的免费法律援助范围。

性别平等的主流化不仅体现在社会政策领域，也逐步延伸至经济治理和公共管理领域。《2025 年国家预算法》明确要求在国家资源配置中保障性别因素；《2017 年中小企业扶持法》不仅确保公平的经营机会，还优先支持大量使用女性劳动力或女性主导企业；《2025 年人口法》则标志着越南在人权导向和妇女自主权保障方面迈出重要一步。

在完善法律体系的同时，越南政府还同步出台并实施多项性别平等战略和行动计划，持续增强妇女赋权。这些政策不仅确立了明确目标，也不断健全跨部门协作机制，优化资源配置和执行力，为妇女公平获取和共享社会发展成果奠定了坚实基础。

上述持续而系统的内在努力，已转化为可量化的积极成果，有力巩固了越南在国际舞台上的地位。根据《2025 年全球性别差距报告》，越南在 148 个国家中排名第 74 位，比 2022 年上升 9 位。

在对话会闭幕发言中，阮氏河指出，大会文件为国家新发展阶段确立了战略指引。大会继续强调发展女性人力资源、提高妇女在各级领导机构中的参与比例，将其视为越南党和国家消除一切社会性障碍的重要政治承诺。

阮氏河认真听取并充分吸收了委员会就性别刻板印象、出生性别失衡以及数字时代弱势妇女权利等新兴挑战提出的关切与建议。越南代表团公布了对话后的三步行动路线：向政府全面报告对话成果并将其纳入落实越共十四大决议的行动计划；尽快制定配套充足财政资源的国家行动计划；持续完善具备性别敏感性的法律体系。

越南坚定不移地致力于建设一个民富国强、民主、公平、文明的社会，确保每一位妇女都能充分发挥创造潜力，为国家可持续发展作出积极贡献。这些坚定而明确的承诺再次向消除对妇女歧视委员会表明，越南将持续把国际建议转化为切实、可感的现实进步。（完）