越南在联合国分享推进公平包容社会发展的经验

从2月2日至10日，联合国社会发展委员会（CsocD）在美国纽约联合国总部召开题为“通过协调、公平和包容的政策促进社会发展和社会公正”的第64届会议。越南常驻联合国代表团副团长阮黄原公使与会。 从2月2日至10日，联合国社会发展委员会（CsocD）在美国纽约联合国总部召开题为“通过协调、公平和包容的政策促进社会发展和社会公正”的第64届会议。越南常驻联合国代表团副团长阮黄原公使与会。

据越通社驻纽约记者报道，联合国经济及社会理事会主席在开幕致辞中呼吁加大对社会保障和社会服务的投入，视其为社会韧性和长期增长的基础。在一般性讨论中，各国强调了以人为本、扩大社会保护、促进可持续就业和支持弱势群体的政策；发展中国家强调了在资金、技术和能力建设方面的需求。

阮黄原公使在会上发言时表示，社会发展和社会主义是越南国家发展战略的支柱，其导向是将改善人民生活作为衡量增长的尺度。越南代表分享了过去五年来的经验：多维贫困率从5.2%下降至1.3%；人均国内生产总值（GDP）增长0.4倍，使越南迈入中等偏高收入国家行列。政策体系不断完善，其中2026年生效的新《就业法》扩大了对非正规就业劳动者的保护，并加强了劳动力市场服务。女性代表占国会议员比例超过30%，占劳动力比例近半数。医疗保险覆盖率达96%，并致力于在2030年前实现全民医保。全国范围内公立教育实行免费，这有助于推动落实可持续发展目标（SDG）中关于优质教育的具体目标进度。

阮黄原同时提议，通过全政府和全社会参与的方式加强政策协调与衔接；将性别平等纳入劳动社会政策，并促进赋予妇女经济权力；通过在农村、偏远地区投资数字基础设施和数字技能，以及加强针对发展中国家的国际合作与支持，来大力推进数字包容。（完）

越共中央总书记苏林会见越共十四大筹备各小组成员

值此越南共产党建党 96 周年（1930 年 2 月 3 日—2026 年 2 月 3 日）之际，庆祝越共十四大取得圆满成功，并迎接 2026 年丙午年春节，2 月 10 日下午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地会见了越共十四大筹备各小组成员，以及总结越南社会主义取向革新事业 40 年若干理论和实践问题指导委员会成员。
