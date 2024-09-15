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越南在联合国人权理事会呼吁促进和保护人权
梅潘勇高度赞赏越南以人为中心，以人为发展的主体、目标和动力的发展政策，力争实现各项可持续发展目标。同时透露，越南正在重点开展第三号台风“摩羯”灾后重建恢复工作。值得一提的是，台风“摩羯”至多地发生山体滑坡和洪水造成 200 多人死亡或失踪，数百人受伤和其他许多严重损失。因此，越南认为须在国家、区域和国际层面上推动相应倡议与行动落实落地，从而应对气候变化、粮食不安全等正在威胁世界各地人权与可持续发展目标的实现的各种挑战。
与此同时，美潘勇重申，越南承诺与联合国各成员国和各种人权机制促进实质性对话与务实合作, 同时对人权事务高级专员和一些国家凭借片面、虚假或未经证实的信息提及越南人权状况感到遗憾。他强调，越南支持普遍性、客观性和非选择性以及互不干涉内政等基本原则。
9月11日， 梅潘勇也出席“消除不平等背景下促进和保护经社文权利”专题会议。梅潘勇在讲话中强调，在许多国家促进和保护经社文权利工作面对多种挑战，气候变化，经济不稳定，许多国家在确保弱势群体获得医疗保健、教育和社会保护等基本服务方面面临困难的背景下及时开展国际合作的必要性。
梅潘勇同时指出了越南通过各项全面发展政策与国际合作在扶贫济困、拓展全民保健服务和增加受教育的机会等工作上所取得的许多进步以及各种挑战，特别是确保经济迅速增长的同时不让任何人掉队，尤其是在农村地区和偏远地区等。
在从2024年9月9日至10月11日在日内外召开的联合国人权理事会第57届会议上，越南以2023-2025年联合国人权理事会成员的身份积极参与各项活动。具体的是，越南参与编写关于通过疫苗接种促进人权与获得医疗保健服务权利专题会议上的联合讲话。与此同时，越南还积极参与举行专题会议，就各项决定和决议建言献策。在本届会议上，联合国人权理事会将通过越南参加第四轮国别人权审议报告。（完）