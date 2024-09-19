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越南在第16届柬老缅越四国经济部长会议上做出积极贡献
尽管地区和国际局势充满挑战，但柬老缅越四国经济依然保持增长态势，具体的是，2023年四国货物贸易额达7677亿美元，占东盟贸易总额的21.6%；四国引进外商直接投资额增长了5.4%，从2022年的251亿美元提升至2023年的264亿美元。
会上，参会代表共商突出问题，审议通过柬老缅越经济高官会议报告；同时就国家发展计划进行深入讨论。
越南工贸部副部长阮生日新对柬老缅越四国自2023年9月召开的第15届会议以来在地区和世界经济继续面临诸多困难和挑战的背景下对促进经贸与投资活动所做出的努力给予认可和好评。
为了保持贸易与投资增长态势，阮生日新提议柬老缅越四国继续密切携手，互相帮助有效落实四国均为缔约国的各项自贸协定；继续优化投资营商环境；推动交通、能源、电信、数字化基础设施建设；推动人力资源发展，加大对企业的协助力度，进一步巩固各国在区域供应链中的地位等。
为了促进柬老缅越四国之间贸易往来，阮生日新提议各国携手消除各种障碍和贸易壁垒，为贸易活动，尤其是电子商务活动铺平道路。
对于2023-2024年的行动计划，阮生日新高度评价各国已在配合开展各项活动与项目中发挥灵活性、主动性并达成了高度共识。（完）