越南在法国举行纪念胡志明主席赴海外寻找救国之路115周年的系列活动

越通社驻巴黎记者报道，上述系列活动包括：“阮爱国—胡志明：在法国为和平与民族独立斗争的行程”专题展；越法双语画册《阮爱国—胡志明与法国》推介会；接收来自曾于1946年接待胡志明主席访法的越侨证人家庭捐赠的资料图片以及关于胡志明主席的文艺演出。



主席府胡志明主席遗迹区主任黎氏芳在开幕式上致辞时强调，法国是胡志明主席革命生涯中许多特殊里程碑的所在地。在法国举办系列活动，不仅有助于向国际公众更深入地介绍胡志明主席的生平、事业与思想，还能激发民族自豪感，加强海外越南人与祖国的联系。



越南驻法国大使郑德海表示，法国在阮爱国—胡志明主席的革命活动历程中占有特殊地位。正是在法国活动的岁月里，胡志明主席在思想和政治本领上逐步成长，为越南找到了适合的民族解放道路。郑德海大使强调，胡志明主席的生平与事业始终是爱国主义、人文精神和和平渴望的象征，这些价值观对越南当前发展阶段仍具有深远意义。

各位代表参观在活动期间举行的图书资料展览。图自越通社

目前在法国有许多与胡志明主席相关的地点与遗迹，如蒙特勒伊市的蒙特勒公园、生活历史博物馆内的胡志明空间、圣阿德雷斯的胡志明主席纪念牌等。这些都是越法友谊的生动象征，体现了法国政府和人民对胡志明主席以及两国民族关系历史的珍视。



引起众多代表关注的活动之一是越法双语画册《阮爱国—胡志明与法国》推介会。该画册由越通社下属通讯出版社和主席府胡志明主席遗迹区联合出版。作品汇集了从越南和法国各档案馆、博物馆、图书馆收集的近300份资料和图片，以及旅法越南人中历史见证人的诸多贡献。画册内容按时间顺序再现了阮爱国—胡志明的活动历程，同时突出了他为越法团结友谊奠定基础的作用。



在活动框架内，主席府胡志明主席遗迹区接收了由黎文究医生家庭和黎晋春摄影师家庭捐赠的多张资料图片。



据组委会介绍，该系列活动不仅有助于向法国公众和国际朋友更深入地介绍胡志明主席的生平事业，还传播了越南的历史文化价值，激发了民族自豪感，加强了旅法越南人群体与祖国的联系，从而继续培育两国人民之间的友谊。（完）