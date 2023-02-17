越南在有机农产品领域进军欧洲市场

河内农业发展的明确方向是走有机生产之路，有机生产是走环境友好型、可持续农业的必然趋势。 目前，河内许多有机农业生产模式已发挥作用，其产品在市场上站稳了脚跟。

这是河内农业的重要前提，为河内有机农产品出口到欧洲开辟新的机遇。

越南有机农业协会副主席陈玉青表示，越南的有机农业生产活动在实施有机农业提案的三年里呈现出强劲的发展势头。每年，越南有机农产品出口额可超过3.35亿美元，并已销往全球180多个国家和地区，其中欧洲是越南有机食品的主要进口市场。

为了让欧洲消费者了解越南有机农产品，越南有机农业协会组织越南企业参加 自2月14日至17日在德国南部巴伐利亚州纽伦堡市举行的2023年德国纽伦堡有机食品展览会(BIOFACH)。该展会吸引了来自世界上100个国家的2500多家企业参展，其中越南企业共10家参展。

越通社驻德国记者报道，在此次博览会期间，越南有机农业协会与河内新农村建设计划协调办公室和越南驻德国大使馆联合举行了题为“越南有机”的企业对接会。

陈玉青还透露，这是越南企业连续第六次参加德国纽伦堡有机食品展览会，旨在分享经营机会、寻找伙伴并深入世界有机食品市场。

越南驻德国商务处代表杜越河向越南企业分享了德国市场的相关信息。德国是全球第二大有机市场。欧洲消费者，特别是德国消费者非常关注有利于身体健康的产品，其有机产品的消费趋势日益增加。

获悉，越南企业在今年博览会上展示的农产品种类较为丰富，诸如：胡椒、腰果、咖啡、椰子肉、有机米粉、有机茶等。越南企业贸易对接会也吸引了来自德国、秘鲁、土耳其、荷兰、西班牙等国家的企业，并取得了良好的成效，有望为越南有机农产品带来更多的机会。

随着有机产品的销售和发展趋势，加上《越南-欧盟自由贸易协定》所带来的优势，越南有机农产品的出口潜力和机会日益增多。 越南企业需要充分利用所有机遇，致力于扩大越南有机产品的出口市场。（完）