越南在数字时代防护体系建设上迈出新步伐

仅东南亚地区，网络诈骗造成的损失就超过230亿美元——这不仅是经济损失，更是对数百万受害者心理的严重打击。

在此背景下，一项全球性地网络犯罪公约被视为构建数字安全“集体防护网”的关键机制，旨在确立各国合作原则，共同推动网络空间和平与可持续发展。

2022年，嘉莱省亚格来县亚奥乡（Ia O）克隆村（Kloong）曾震惊一时——7名青年被诈骗卖往柬埔寨。然而，受害者的数量并未止步于此。当地职能部门随后协同营救了数十名被拐骗的受害者，其中大多数是轻信他人、缺乏法律意识的少数民族青年。

嘉莱省亚格来县亚奥乡克隆村村民普太：“能回到父母和家人身边，我非常开心。回村后，边防哨所和乡公安干部帮我建了房子，还安排了割胶的工作。”

嘉莱省亚格来县亚奥乡克隆村村民普大：“到了那边，他们逼我参与诈骗，做不好就挨打。因为我不识字，还被迫去赌博、贩卖毒品。最后只能让家人交出1500万越盾赎金，他们才放我回来。”

在救援并接回这些青年后，当地政府与武装力量积极提供支持，帮助他们重建生活。新房屋、新农田与稳定的工作，为他们重新以自己的双手创造未来提供了机会。

嘉莱省亚格来县亚奥乡克隆村村长柯索忠：“他们现在都已回到村里，政府也很关心，为他们建房、提供工作，让生活逐步改变。他们也意识到过去的错误，现在只想踏实工作，不再被人利用。”

嘉莱省亚格来县亚奥乡边防哨所军官瑞兰新中尉：“地方政府为这些家庭建房，我们官兵也出工帮忙，并介绍他们到第15军团下属企业工作，还有年轻人被推荐去职业学校学习机修，如今都已就业，收入稳定。”

从乡到省，各级政府纷纷推出针对边境地区的帮扶项目，开展法律宣传、提供生产资料、分配土地并组织职业培训。一些曾经的受害者，如今已成为乡区反诈骗宣传员。

嘉莱省亚格来县亚奥乡克隆村村民普富：“我已经害怕了，现在就在家帮父母干活，偶尔打零工、采咖啡、劈柴。别人再劝我出国打工，我也不会去了。”

克隆村的故事只是边境地区的一个缩影。当贫困与无知仍在困扰当地居民时，那些“轻松高薪”的诱惑仍然具有强大吸引力。如今，陷阱已不仅限于“出国务工”的骗局，它们正悄然渗透进网络空间——不法分子利用心理操控，让受害者“自愿”离家。这种“网络绑架”正成为令人担忧的新型犯罪。

9月30日，得乐省新立坊公安接到报警——一名18岁的女大学生失踪，疑似遭遇“网络绑架”。警方迅速锁定目标，在发车数小时后确认该女生正乘坐从得乐前往胡志明市的客车，并立即与车主联系，全程监控，防止途中下车。

当车辆距目的地约100公里时，家属和司机合力将其安全接回。

获救后，这名女生仍心有余悸。她回忆道，自己被一伙骗子通过心理操控诱骗，以为正在执行“合法的线上任务”，最终被骗离家。

受害人T：“他们说我涉入贩毒、洗钱案。我起初不信，但他们用各种手段让我相信他们在‘帮我’，还出示所谓‘公安证件、警徽和胡志明像’的视频，为证明不是假背景，还现场触摸物品。我完全被他们控制。”

受害者T的父亲：“我打了上百个电话都无人接听，以为女儿被绑架了。若不是公安及时出手，真不敢想会发生什么。非常感谢警方！”

网络犯罪的目标已从老人、少数民族、技术薄弱者扩展到学生群体——这些人虽懂科技，却缺乏防护意识。“网络绑架”已不再是陌生概念，而成为现实威胁。

不仅个人，系统级机构同样成为黑客攻击的目标。9月10日，越南网络应急响应中心（VNCERT）通报国家信用信息中心（CIC）疑遭黑客入侵、窃取个人数据。经初步调查，确有网络犯罪渗透迹象。

据公安部统计，2025年前9个月，越南共发生412起数据泄露事件，泄露信息达34亿条，黑客索要赎金超100万美元，是去年同期的4倍。

事实表明，网络犯罪早已突破国界。犯罪团伙跨境活动，利用法律空隙洗钱、隐藏身份、销毁证据。这凸显出建立全球法律框架、加强国际合作的紧迫性。

越南与100多个国家共同参加《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，不仅是一项政治承诺，更是构建数字信任、保障人类安全的实际行动。

剑桥大学网络犯罪中心专家武越英博士：“《河内公约》的核心在于建立全球法律框架，帮助各国协作打击高科技犯罪。公约统一界定网络犯罪行为。公约还及时更新新的犯罪形式，反映科技领域快速变化的现实，如人工智能与数字货币。凭借统一的标准和合作框架，各国调查机构可更高效地协调信息交流、共享证据，并追查跨国网络犯罪。

全球网络犯罪公约不仅是保护公民与金融体系的法律屏障，更是确保各国在无国界的网络空间中安全共处、携手发展的基础。

这一公约将为越南及其他成员国在加强高科技犯罪调查、引渡与惩治方面合作提供坚实法律依据，体现了越南对国际社会的责任与担当。

在网络空间“战火”愈演愈烈的今天，一套具有全球共识的规则体系，正成为各国既能维护数字主权，又能共同守护和平与稳定的一把利器。（完）