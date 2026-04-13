越南在各国议会联盟中发挥主动、积极、负责任作用

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。



其中，出席 IPU-152 再次肯定了越南作为 IPU 以及各多边论坛中主动、积极且负责任成员的地位。



今年，IPU-152 大会于2026年4月15日至19日在土耳其伊斯坦布尔举行，吸引了130个成员国议会代表团参会，其中包括约60位议长。本届大会的主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”，这与联合国正在讨论的内容高度契合，反映了国际社会当前对巩固和平与安全、国际法体系、冲突后重建、反对保护主义、经济安全及网络安全等问题的高度关注。预计，本届大会将选举产生2026-2030年任期的各国议会联盟秘书长。



越南于1979年4月正式加入 IPU。自加入以来，越南始终是 IPU 各论坛的积极且负责任成员，曾多次在 IPU 相关机制中担任领导职务。





参加 IPU 相关活动始终是越南国会多边议会外交活动的首要任务之一，旨在促进和保护国家利益，参考国际观点并就全球共同关心的问题表达国家立场；同时在会议期间与合作伙伴开展双边活动。这些活动助力完善并提升越南国会的工作质量，向国际友人广泛宣传越南形象，进一步提升越南在国际舞台上的地位。





由于在各国议会联盟（IPU）中展现出的责任感，越南国会日益赢得国际信任，并多次受托担任重要职务。其中包括：曾任 IPU 大会框架下的亚太地缘政治小组主席（2006年及2016年）；担任 东盟+3 小组主席（2021年11月从泰国接任）；两次获得 IPU 大会信任，入选 IPU 执行委员会（2007-2011年任期及2015-2019年任期）；并当选为 IPU 副主席（2009年及2019年）。



越南在 IPU 留下的卓越印记还包括成功承办多项重大活动：第132届 IPU 大会（2015年于河内）；亚太地区气候变化与可持续发展目标专题研讨会（2017年于胡志明市）；“越南国会与可持续发展目标”研讨会（2018年）以及在河内举行的第九届全球青年议员大会（2023年）。



其中，2015年3月在河内举行的第132届 IPU 大会正值联合国发起制定可持续发展议程之际，越南国会以多项突出贡献积极参与其中。在该届大会上，各国议会通过了《河内宣言》——“可持续发展目标：将承诺转化为行动”。该宣言被递交给2015年9月举行的联合国峰会，为联合国制定并发布《2030年可持续发展议程》做出了至关重要的贡献。