越南在加拿大印太战略中占有重要地位

10月24日，加拿大安大略省经济发展、就业与贸易部同越南驻加拿大大使馆商务处联合举行研讨会，对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）落实五年进行总结，同时促进对越南的投资和贸易合作。

该活动吸引加拿大-越南商业委员会、华裔加拿大企业家协会和众多加拿大企业以及安大略省政府领导人等代表参加。

安大略省促进出口、国际贸易和经济发展事务国务秘书辛胡（Maninder Sidhu） 表示，越南是加拿大在东盟的重要伙伴，是加拿大货物在加拿大的首要目的地，30年来增长率达7%。越南还被视为加拿大公司进军东盟市场的门户。

据安大略省经济发展、就业与贸易部副部长助理Corie McDougall的评价，2022年，该省向越南的出口额达1.73亿加元，10年来增加一倍。安大略省从越南的进口需求业继续增加。2022年，该省从越南的进口额达近73亿加元。是2012年的9倍。

目前，凭借CPTPP，越南是加拿大十大贸易伙伴之一。越南与加拿大经济混合委员会第二届会议和加拿大国际贸易部长代表团2024年对越南进行访问一定为两国企业创造巨大潜力。

越南驻加拿大大使范荣光表示，双方通过利用各项自由贸易协定开发整个地区的潜力，为双方繁荣增长注入动力。

华裔加拿大企业家协会会长Yvonne Chan认为，加拿大与越南合作机遇较多，越南正在是拥有超过 6.8 亿名消费者的快速一体化地区的中心。

另外，在研讨会上，越南驻加拿大大使馆商务参赞陈秋琼解答加拿大企业对越南市场给予关注的问题。（完）