越南在保障公民户籍登记权方面取得许多积极成果

12月16日上午，越南司法部在河内召开全国会议，总结《2017-2024年越南公民户籍登记和统计国家行动计划》实施情况。

此次会议体现了越南在确保公民基本人权，特别是户籍登记权方面的国际一体化进程，迈向实现“不让任何人掉队”的目标。

在会议上，越南司法部公民户籍、国籍和认证司副司长壬玉显先生作《2017-2024年越南公民户籍登记和统计国家行动计划》简要总结报告时表示，2017年1月23日，越南政府总理签发第101号决定（101/QĐ-TTg），批准《2017-2024年越南公民户籍登记和统计国家行动计划》。

经过7年多的实施，越南取得了令人鼓舞的成果，特别是对全国公民户籍登记和管理工作产生了积极影响，确保了全国公民户籍登记权利。

会议上，各部委、职能机构、地方和国际组织代表讨论和评价了在《2017-2024年越南公民户籍登记和统计国家行动计划》实施过程中所取得的积极成果，同时指出了局限性和需要解决的障碍，重点关注应用信息技术，建设电子公民户籍数据库，继续大力改革，分级、放权，提高公民户籍网上登记比率，完善公民户籍登记法律基础，以实现无论居住地如何，均可进行公民户籍登记的政策。

联合国人口基金（UNFPA）代表范氏兰女士表示，由于户籍登记制度对于保障人权和公民权利具有特殊重要意义，它是帮助人们获得基本公共服务的基础，例如居住、教育、医疗、就业。因此，有必要确保所有人都能轻松便捷地获得公民户籍登记系统。

范氏兰女士指出，政府需要继续优先支持弱势群体，使他们得到充分、及时的登记；网上登记服务的发展需要保证登记系统的易用性和全面性，公民户籍统计登记系统需要按照正当、充足、廉洁的原则，保证定期、持续的更新和部门之间的衔接。

越南司法部副部长梅良魁在会议上发言表示，为提高今后一段时间公民户籍登记和统计工作的质量和效率，司法部和各职能部委、地方将继续审查和评估户籍及相关领域的法律文件制度；加强对地方各级公民户籍登记和统计工作的指导；推动公民户籍登记中公民权利和责任的宣传工作。

与此同时，重点培训和培养户籍登记管理人力资源；集中资源完成国家电子公民户籍数据库升级改造公共投资项目，满足新形势要求。（完）