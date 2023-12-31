越南在保障人权方面取得了令人瞩目的成就

过去十年，我国脱贫攻坚成就令人瞩目。值得注意的是越南的人类发展指数不断提高。30年来越南人类发展指数平均增长1.36%，是世界上人类发展指数增长率最快的国家。

越南是世界消除贫困、促进社会公平正义与和谐进步的成功典范。 目前，越南是世界采用多维相对贫困标准的30个国家之一，也是亚洲地区率先采用这一标准的国家，做好最低生活保障制度。据越南统计总局10月中旬公布的居民生活水平调查最新结果显示，2016-2022年阶段越南的多维贫困户率持续下降。

澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈莱兹诺夫斯基说： “几十年前，数百万名越南人生活在贫困线以下，并受到粮食安全危机的影响。 但目前越南的教育水平不断得到改善，人民的知识水平大大提高，大部分少数民族用上清洁水。 妇女的地位不断提高，女性参政比率日益增加。 可以说越南政府在保障人权方面做出了巨大努力。”

妇女、儿童、贫困人口、老年人、残疾人、少数民族、艾滋病患者等社会弱势群体在越南党主张、路线和政策实施过程中始终占据重要地位。 越南的性别平等指数逐年得以改善。

不仅在保障人权方面取得重大成就，越南也是促进全球人权事业发展的积极参与者和推动者。 目前，越南已参与9个核心人权国际公约中的7个。当选了2023-2025年任期联合国人权理事会成员国。

政府人权指导委员会常务办公室副主任阮文纪说：“当选联合国人权理事会成员国是越南坚持推动人权保障、促进社会主义法治国家建设等的重要动力。越南继续秉持“尊重与理解、对话与合作、所有人权—为所有人”的方针为努力为保护和促进全球人权做出积极贡献。”

然而，尽管越南在人权法制保障方面做出了不少努力并取得巨大成就，但敌对势力依然蓄意歪曲事实，散布“越南侵犯人权和公民人身权利” 等论调。

越南充分认识到人权是各国和各族人民的共同价值。越南在人权保障工作所做出的努力获得了国际社会的认可，当选联合国人权理事会成员国是其有力的证明，是任何敌对势力都无法歪曲和捏造的事实。（完）